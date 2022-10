SpaceX zřejmě kvůli Rusku spadne do klína atraktivní zakázka. Falcon 9 by mohl vynést družici Euclid

Evropská kosmická agentura (ESA) chystá start družice Euclid. Původně měla družici vynést vlastními silami z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Nosičem měl být ruský Sojuz, který od roku 2011 odstartoval z evropského vesmírného přístavu už 27krát.

V únoru ale přišla ruská agrese proti Ukrajině, na kterou západ mimo jiné reagoval uvalením dalších sankcí. Ruská strana na to reagovala a starty Sojuzů z Kourou zastavila – k poslednímu startu došlo jen pár dní před invazí.

Na zasedání poradního sboru NASA pro astrofyziku řekl ředitel astrofyzikálního oddělení agentury Mark Clampin, že podle jeho informací se ESA přiklání ke startu své mise Euclid na raketě Falcon 9 od SpaceX. Ke startu by došlo někdy ve druhé polovině příštího roku.

Euclid zamíří do bodu L2, kam vloni před Vánocemi evropská raketa Ariane 5 doručila Webbův dalekohled. Zbývající starty Ariane 5 ale už mají své úkoly a start nové rakety Ariane 6 se stále odkládá – naposledy došlo k potvrzení odkladu včera a to ze začátku roku 2023 na jeho konec a to z důvodů, které ESA nechce prozradit.

Cílem družice Euclid je především studium temné energie, která je podle současných teorií zodpovědná za zrychlování rozpínání vesmíru.