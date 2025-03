Španělé chtějí v naprosto šibeničním termínu propojit Evropu a Afriku tunelem. Sci-fi? Možná, ale tady jde o fotbal

Rychlovlakem z Madridu do marocké Casablancy za pouhých pět a půl hodiny, bez stresu na letišti a bez přestupování na trajekt? Takovou možnost by měl nabídnout ambiciózní projekt podmořského železničního tunelu pod Gibraltarským průlivem.

Myšlenka propojení Afriky a Evropy není nová – první studie pocházejí už z 30. let minulého století –, teprve nyní to však vypadá, že technologie a politická vůle konečně dozrály.

Už v roce 2030? To je spíše science fiction

Hlavním impulsem pro urychlení projektu je blížící se Mistrovství světa ve fotbale, které budou v roce 2030 společně hostit Španělsko, Portugalsko a Maroko. Rychlý a efektivní způsob přepravy mezi oběma kontinenty je proto naprosto zásadní.

Výstavba tunelu v extrémních hloubkách pod vodami průlivu a v tak šiběničním termínu je však na pomezí sci-fi. Ostatně, podobné železniční stavby v Evropě (Krušnohorský tunel, tunel Koralm, Semmering a další) se projektují a stavějí přinejmenším dekádu.

38 kilometrů dlouhý tunel

Tunel by měl vést mezi španělskou lokalitou Punta Paloma v provincii Cádiz poblíž města Tarifa a marockým mysem Malabata. Celková délka železničního spojení má činit 38 kilometrů, z toho 28 kilometrů pod mořem v hloubce 175 až 475 metrů pod hladinou. Pro srovnání: tunel pod Lamanšským průlivem je sice delší (50 kilometrů), ale vede v mnohem menší hloubce pouhých 75 metrů.

Gibraltarský průliv je v nejužším místě široký jen 13 kilometrů, ale kvůli geologickým podmínkám byla zvolena delší trasa. V podstatě by se jednalo o obdobu Eurotunelu spojujícího Velkou Británii s Francií, ale s ještě většími technickými výzvami. Projekt pravděpodobně bude zahrnovat i výstavbu terminálů podobných těm u Eurotunelu pro překládku silničních vozidel.

Nebude to snadné

Stavitele čekají velké výzvy. Nejhlubší místo průlivu dosahuje až 3000 metrů pod hladinou, nicméně trasa tunelu povede mělčí oblastí. Zásadní komplikací bude skutečnost, že Gibraltarským průlivem prochází aktivní tektonický zlom Azory-Gibraltar, který zvyšuje riziko zemětřesení. Další komplikace představují silné mořské proudy a tvrdé skalní podloží.

Projekt počítá se třemi paralelními tubusy – dvěma jednokolejnými pro vysokorychlostní vlaky o průměru 7,9 metru a jedním servisním tunelem o průměru 6 metrů. Ty budou po 340 metrech propojeny příčnými průchody a po každých 100 metrech budou připravené bezpečnostní zóny. Zdroje uvádějí, že maximální sklon trati v tunelu bude 3 %.

Odhady nákladů se pohybují mezi 6 až 8 miliardami eur. Španělská vláda již vyčlenila 2,3 milionu eur pro společný španělsko-marocký výbor pro návrh a plánování tunelu. Nedávno také investovala téměř půl milionu eur na pronájem čtyř podmořských seismometrů pro studium mořského dna v průlivu.

Předpokládá se, že s financováním pomůže i Evropská unie a další zahraniční zdroje. Německá společnost Herrenknecht, která je největším světovým výrobcem razicích strojů, již potvrdila proveditelnost výroby obřích strojů potřebných k vrtání pod mořským dnem.

Skoro 13 milionů cestujících ročně

Podle odhadů by tunelem mohlo ročně projet až 12,8 milionu cestujících a přepravit se 13 milionů tun nákladu. Spojení by navázalo na již existující vysokorychlostní železniční sítě – Španělsko má jednu z nejpokročilejších železnic v Evropě a Maroko v roce 2018 otevřelo svou první vysokorychlostní trať Al Boraq mezi Casablancou a Tangierem, která je první svého druhu v Africe.

Myšlenka na propojení obou kontinentů sahá až do roku 1979 (a úvahy ještě dál do historie), kdy králové Španělska a Maroka podepsali „Společnou španělsko-marockou deklaraci z Fezu“. V roce 1981 byla založena španělská společnost SECEGSA a její marocký protějšek SNED, které měly za úkol studovat a propagovat projekt.

Přes četné vzestupy a pády ve španělsko-marockých vztazích se společný výbor těchto dvou institucí pravidelně scházel nejméně jednou za šest měsíců. Projekt ale nikdy nepostoupil dál než do fáze studií. Nyní však znovu nabírá na obrátkách.

Tunel je potřeba

„Gibraltarský průliv je úzkým hrdlem pro dopravu mezi severní Afrikou a Evropou – tunel by výrazně zvýšil efektivitu nákladní a osobní dopravy,“ uvedla mluvčí společnosti Herrenknecht. Kromě usnadnění dopravy by projekt mohl přinést i další výhody.

Podle firmy SECEGSA by tunel přilákal nové investice a průmyslová odvětví, umožnil vytváření nových pracovních míst a zajistil udržitelný rozvoj pro oba regiony. Větší obchodní výměna by mohla vést k míru a stabilitě a pozitivně ovlivnit i země Sahelu tím, že umožní pozemní přepravu energetických zdrojů z této oblasti.

Pokud se podaří tunel vybudovat, znamenalo by to revoluci v přepravě mezi Evropou a Afrikou. Dnes cesta mezi Madridem a Casablancou autem a trajektem trvá asi 12 hodin, letadlem pak necelé dvě hodiny (bez času na letištích). Cesta po železnici by tedy byla nejen ekologickou alternativou k letům, ale také pohodlnější a dostupnější variantou.