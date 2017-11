Spánková deprivace má podobný účinek jako nadměrné pití alkoholu

Nedostatek spánku podle nové studie dokáže způsobit i jakési oslabení komunikace mezi neurony. Toto oslabení může vést k problémům s pamětí a koncentrací a v některých ohledech je srovnatelné s následky nadměrné konzumace alkoholu.

„Zjistili jsme, že spánková deprivace připravuje neurony o schopnost řádně fungovat. To vede ke kognitivním selháním v tom, jak vnímáme okolní svět a reagujeme na něj,“ uvedl hlavní badatel Itzhak Fried z University of California at Los Angeles (UCLA).

Fried a jeho kolegové zkoumali 12 pacientů, kteří se připravovali na operaci kvůli epilepsii. Jejich mozky tedy již byly monitorovány pomocí elektrod, aby lékaři ještě před zákrokem mohli lokalizovat místa záchvatů.

Každý z těchto dobrovolníků byl požádán, aby co možná nejrychleji kategorizoval sérii obrázků, zatímco odborníci sledovali aktivitu jeho neuronů. Zvláštní pozornost byla věnována neuronům v temporálním laloku, který má mj. „na starost“ vizuální vnímání a vizuální paměť. Z výsledků plyne, že neurony v důsledku únavy fungovaly pomaleji a ztrácely sílu.

Samozřejmě, vzorek čítající 12 lidí je velmi malý, a pokud jde o extrapolaci těchto výsledků na širší populaci, je třeba značné obezřetnosti. Na druhou stranu, například spojitost mezi únavou a dopravními nehodami není žádnou novinkou – a tento výzkum nám poskytuje detailní pohled na to, co přesně nedostatek spánku dělá s mozkem.

Pokud dochází ke zpomalování neuronů a tím ke zhoršení paměti, rozhodovacích schopností apod. možná bychom pro unavené řidiče měli zavést tatáž pravidla jako pro ty opilé. „Těžká únava má na mozek podobný vliv jako příliš mnoho drinků. Přesto neexistují právní ani zdravotní normy pro identifikaci vyčerpaných řidičů na silnicích stejným způsobem, jako se zaměřujeme na opilé řidiče,“ konstatoval Fried.

Zdroj: UCLA