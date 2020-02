Spektakulární výbuch. Prototyp lodě Starship byl zničen při testu

V Boca Chica v Texasu pokračují přípravy prototypů kosmické lodě Starship. V noci na dnešek proběhl test, který ale skončil výbuchem. Prototyp Starship SN1 neměl nikam letět, jednalo se pouze o tlakovou zkoušku, kdy se do lodě v rámci testů konstrukce přivádí dusík.

SpaceX se chystala na budoucí statický zážeh motoru Raptor, po kterém by následoval první let Starshipu do výšky až 20 kilometrů. Prototyp SN1 je zničen, ale velké zdržení při vývoji Starshipu by událost představovat neměla. SpaceX staví současně ještě prototyp SN2.

„Test, selhání, oprava, test, selhání, oprava je hra SpaceX,“ uvedl na Twitteru Michael Baylor ze NASASpaceflight. „Poučí se z toho a napraví to.“

Dění v Boca Chica sledují kamery nadšenců, takže k dispozici jsou záběry celého incidentu.