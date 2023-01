Špionáž v praxi. Příběh o tom, jak z amerických válečných pokladů profitoval sovětský a československý letecký průmysl

F-5 vznikla na přelomu 50. a 60. let a její vývoj se dělil do dvou hlavních větví. V první šlo o verze A/B, ve druhé o mnohem pokročilejší verze E/F (verzi E si odvezli Sověti). Přestože jde pouze o exportní letoun, mnohem jednodušší, než moderní F-4 Phantom, šlo o populární exportní artikl, který provozovala řada západních letectev, proto mělo pro Sověty smysl tento letoun důkladně prozkoumat.

Sověti v listopadu 1975 přivítali možnost poslat do Vietnamu skupinu techniků, kteří vyberou americké letouny k převozu do Sovětského svazu. Odborníci si byli vědomi, že stíhací letouny F-5 samo americké letectvo neprovozuje, přesto šlo o to nejlepší, co si mohli z Vietnamu odvézt. Přibalili dvě kompletní motorové sady, všechny potřebné náhradní díly, zařízení a nástroje, které byly k provozu letounů zapotřebí.

Jedenáct let poté, co USA poslaly do Vietnamu první vojenské poradce, a dva roky poté, co z Vietnamu odešli poslední američtí vojáci, proběhla poslední velká ofenzíva občanské války, ve které komunistickému Severnímu Vietnamu nebyly oslabené a demoralizované jihovietnamské jednotky schopné vzdorovat.

Co sověti prováděli s americkou F-5

První letadla se v SSSR objevila na jaře 1976 a spolu s nimi připluly anglicky psané pilotní manuály. Přestože nebyly k dispozici výkresy, technickému personálu základny Čkalovskaja nedaleko Moskvy se podařilo letouny uvést do chodu včetně veškeré elektroniky. Byly přeloženy a detailně prozkoumány technické dokumenty a sestaven testovací tým, který měl provést kolem čtyřiceti vzletů. Začalo se klasicky, jako u nově vyrobeného kusu. Nejdříve pojížděcí zkoušky, poté vzlet do minimální výšky.



Po zjištění hlavních letových charakteristik stroje přistoupil zkušební tým ke srovnávacím soubojům s nejnovější variantou nejrozšířenějšího sovětského letounu své doby, MiG-21bis. S F-5 létal osvědčený testovací pilot Nikolaj Stogov. Bitvy začínaly na kolizním kurzu a všechny do jedné skončily porážkou sovětského stroje. Vedení testů to příliš nechápalo, MiG měl podstatně vyšší poměr tahu k hmotnosti. V soubojích na krátkou vzdálenost, přestože byl MiG-21 známý svou schopností bojovat při velkých úhlech náběhu, zkrátka ztrácel.

Sovětští piloti v domácích strojích dělali, co mohli, ale při klasickém „dogfightu“ byl průběh nakonec vždy stejný. Při dlouhém točení F-5 postupně zmenšovala kruh a snižovala poloměr, až se definitivně dostala za záda sovětského pilota do pozice ideální pro zahájení palby. Jediné, co mohlo sovětské piloty zachránit, byla lepší taktika.

Nestačil ani novější MiG-23

Když se s výsledky testů seznámili zástupci letecké kanceláře Mikojan-Gurjevič, přišli s nápadem postavit proti F-5 tehdy nejmodernější sovětský frontový stíhač MiG-23. Letečtí inženýři s tímto nápadem nesouhlasili, protože MiG-23 byl proti F-5 o generaci mladší, velitel letectva Kutachov však souhlasil, a tak bylo rozhodnuto.

Výsledek však byl stejný, jako při souboji s MiGem-21 s tím rozdílem, že „muka“, jak to piloti později nazvali, trvala o něco déle, zpravidla 4 – 5 minut. Pilotům MiGů přitom bylo povoleno používat úhly náběhu nad normálně povolené hodnoty. Testovací pilot později vzpomínal: „Během zkušebního souboje jsem ručně nastavil optimální šípovitost křídla a polohu klapek. Všechno ale bylo marné. F-5 se stále blížil, až se mi nakonec dostal za ocas.“



Piloti sovětského letectva probírají průběh testovacího souboje. Většinu jich vyhrála F-5 díky důmyslné aerodynamice.

Vedoucí výzkumného ústavu, pod jehož patronací testy probíhaly, nařídil pilotům a leteckým inženýrům urychleně vypracovat protokol o zkoušce a piloti, kteří se testů účastnili, byli okamžitě odeslání do Moskvy, kde v TsNII-30 právě připravovali pokyny pro piloty MiGů v právě probíhající válce mezi Somálskem a Etiopií. Poté, co odborníkům sdělili svoje poznatky, dostal se do pokynů pro piloty letounů MiG-21 zákaz pouštět se do manévrového boje s F-5.

Letouny měly vysokou rychlostí přiletět, udeřit a opustit bojovou zónu. V případě letounů MiG-23 mělo o výsledku souboje rozhodovat jeho zahájení. MiG-23 měl výkonnější radiolokátor Safir-23, kterým dokázal protivníka odhalit na větší vzdálenost a díky výkonnější výzbroji jej také mohl na větší vzdálenost napadnout.