Spirální galaxie podobné Mléčné dráze jsou v našem okolí překvapivě vzácné

Je paradoxní, že všichni zhruba víme, jak vypadá naše Galaxie, ale přitom ji vlastně nikdo nikdy neviděl celou. Pozorujeme ji zevnitř, ale přesto jsme dokázali odvodit, že jde o spirální galaxii, a to zřejmě spirální galaxii s příčkou.

V okolním vesmíru jsme našli i jiné galaxie podobného tvaru, díky nimž máme představu, jak Mléčná dráha vypadá z dálky. Zároveň jsme ale zjistili, že spirální galaxie jsou v našem širším galaktickém sousedství až překvapivě vzácné. Pro astronomy to byla velká záhada. Proč by právě spirální galaxie měly být ojedinělé?

Možné řešení nabízejí superpočítačové simulace týmu odborníků, které vedl Till Sawala z Helsinské univerzity. Simulace zahrnovaly vývoj galaxií na supergalaktické rovině, což je struktura o velikosti zhruba 1 miliardy světelných let, téměř kolmá na galaktickou rovinu Mléčné dráhy, která je základem supergalaktického systému souřadnic, používaných pro orientaci v hlubokém vesmíru.

Co simulace ukázaly?

Supergalaktická rovina má ve svém centru Místní skupinu galaxií s Mléčnou dráhou. Kromě toho zahrnuje řadu kup galaxií s mnoha galaxiemi.

Většinou ale jde o jasně zářící eliptické galaxie s gigantickou supermasivní černou dírou, které obsahují spíše jen velmi staré hvězdy. Spirální galaxie s „menšími“ supermasivními černými děrami a mnoha mladými hvězdami, jako Mléčná dráha, jsou výjimečné.

Vědci použili systém simulací SIBELIUS (Simulations Beyond the Local Universe), který je určený k simulování vývoje vesmíru od Velkého třesku do dnešní doby. S pomocí této simulace se jim povedlo napodobit evoluci oblasti supergalaktické roviny tak, aby vznikla v podobě, jakou má i ve skutečném vesmíru.

Simulace prozradily, že během vývoje supergalaktické roviny se v kupách galaxií, které ji tvoří, často srážely galaxie. Spirální galaxie v takových srážkách přicházejí o svá rameny a jejich supermasivní černé díry nenasytně hltají hmotu, takže jsou těžší a těžší. Ze spirálních galaxií se postupně stávají eliptické galaxie.

Zdá se, že právě bouřlivá historie galaktických srážek by mohla být vysvětlením toho, proč jsou spirální galaxie podobné Mléčné dráze v našem širším galaktickém sousedství tak vzácné.