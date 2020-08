SPOCK: Nový systém předpovídá osud exoplanet

Tým astrofyziků z NASA vytvořil nový systém využívající umělou inteligenci (AI). Jmenuje se SPOCK a umožňuje předpovídat osud exoplanet.

Přesněji řečeno: SPOCK dokáže určit například to, které exoplanety zůstanou stabilní a které se naopak srazí s jinými vesmírnými objekty – a to mnohem přesněji a ve větším měřítku, než by kdy dokázali lidé.

Jak možná víte, od roku 1995 bylo identifikováno více než 4100 exoplanet. Přes 700 z nich se nachází ve hvězdných systémech obsahujících více než jednu planetu, což je potenciálně vystavuje riziku zničujících kolizí.

Síla algoritmu strojového učení

„Nemůžeme o nějakém systému kategoricky říct, že bude v pořádku a o jiném, že brzy vyletí do povětří,“ uvedl Daniel Tamayo z Princeton University. „Místo toho je cílem pro daný systém vyloučit všechny nestabilní možnosti, které by se již srazily a v současnosti by nemohly existovat.“

S tradičním přístupem typu „brute force“ by vědci museli modelovat příští miliardu oběžných drah exoplanety a hledat nebezpečí. SPOCK je elegantnější: zastaví se po 10 000 orbitách a následně trénuje algoritmus strojového učení pomocí dynamiky dotyčné orbity. Nakonec se systém naučí předvídat kolize v dostatečném předstihu.

„Nazvali jsme ten model SPOCK - Stability of Planetary Orbital Configurations Klassifier – částečně proto, že model určuje, zda budou systémy dlouho žít a prosperovat,“ konstatoval Tamayo.