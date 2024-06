Spojené státy očekávají ruský útok na satelity. A připravují se na něj

Šéf U.S. Space Command Stephen Whiting okomentoval nedávné zprávy, podle nichž se Rusko chystá zaútočit na satelity na orbitě Země. Z jeho vyjádření plyne, že USA tuto hrozbu rozhodně nepodceňují.

„V U.S. Space Command je naší prioritou číslo jedna příprava a zaujmutí postavení k maximalizaci bojové připravenosti do roku 2027,“ řekl Whiting během svého pondělního projevu na Mitchell Institute for Aerospace Studies. „Provádíme tedy testy a operace a cvičení s našimi servisními komponentami, abychom zlepšili naši taktiku, techniky a postupy.“

Šestapadesátiletý generál zdůraznil, že Space Command úzce spolupracuje se svými spojenci na vývoji strategií ke zmírnění dopadů jakéhokoli potenciálního úderu tohoto typu.



Generál Stephen Whiting.

„Posilujeme naše partnerství prostřednictvím iniciativ, jako je Operation Olympic Defender, která nám umožňuje sdílet zpravodajské informace a plánovat společná obranná opatření,“ uvedl.

Operation Olympic Defender je mezinárodní iniciativa vedená USA, jejímž cílem je odradit nepřátele od provádění vojenských akcí ve vesmíru. V současnosti je do ní zapojená Austrálie, Kanada a Velká Británie, přičemž další země (Francie, Německo, Nový Zéland) již obdržely pozvánku.

Whiting se nicméně nevyjádřil ke spekulacím o jaderné vesmírné zbrani, na níž Rusko údajně pracuje. Místo toho hovořil o družici Cosmos 2576. Tu Kreml nedávno vypustil na nízkou oběžnou dráhu naší planety a údajně je rovněž schopna zaútočit na jiné satelity.

Podle jeho názoru nešlo o žádné velké překvapení. „Sledovali jsme objekty na oběžné dráze po celá desetiletí. Můžeme se podívat na tyto orbitální parametry a můžeme tento start porovnat se starty, které Rusové provedli v letech 2017, 2019 a 2022,“ konstatoval a dodal, že tento druh zbraně byl nyní zřejmě skutečně nasazen v operační kapacitě.