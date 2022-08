Spojené státy tlačí na výrobce vakcín. Chtějí očkování účinné proti současným variantám omikronu

Americké úřady údajně zrušily plány na rozšíření přístupu k druhým posilovacím dávkám vakcíny proti covidu-19. Místo toho se rozhodly tlačit na výrobce vakcín – farmaceutické firmy Moderna a Pfizer-BioNTech – aby rychleji připravili posilovací dávky nové generace zaměřené na variantu viru označovanou jako BA.5, informuje web ArsTechnica.

V současné době mohou druhou posilovací dávku vakcíny dostat osoby starší 50 let a lidé od 12 let s určitými zdravotními potížemi. Vzhledem k tomu, že vlna způsobená infekčnější variantou BA.5 hrozí dalšími infekcemi a reinfekcemi v době, kdy ochrana vakcínami slábne, si úředníci začátkem tohoto měsíce pohrávali s myšlenkou nabídnout druhou posilovací dávku všem dospělým.

Odvolávám, co jsem odvolal

Bidenova administrativa však údajně od tohoto plánu upustila a místo toho se zaměřila na nové posilovací vakcíny pro osoby starší 12 let, které měly být podle dřívějších předpokladů uvedeny v říjnu či v listopadu. Již v červnu Úřad pro kontrolu potravin a léčiv doporučil výrobcům vakcín, aby do podzimu připravili bivalentní posilovací vakcínu nové generace, která by mohla zmařit zimní vlnu infekce.

Bivalentní vakcína se má zaměřit jak na spike protein původního kmene SARS-CoV-2, tak i na zmutovaný spike protein, který je společný u subvariant BA.4 a BA.5. Dle názoru regulačního orgánu by bivalentní posilovací dávka zaměřená na varianty BA.4 a BA.5 pravděpodobně poskytla lepší ochranu proti v současnosti cirkulujícím subvariantám.

Situaci však komplikuje skutečnost, že neexistuje téměř žádný údaj, který by objektivně naznačoval, že bivalentní booster zaměřený na BA.5 bude v prevenci infekcí a onemocnění výrazně lepší než současná posilovací dávka. Není také jasné, jak dlouho zůstane BA.5 dominantní subvariantou. Vlny omikronových subvariant zatím následovaly v rychlém sledu – BA.5 je od března, kdy vládla BA.2, již třetí omikronovou subvariantou, jež dosáhla dominantního postavení.

Očkovat již v létě, nebo až na podzim?

V červnu farmaceutické společnosti, zabývající se vývojem a výrobou vakcín, naznačovaly, že říjnové až listopadové uvedení na trh může být těžkým oříškem. Nejmenovaní představitelé Bidenovy administrativy však novinářům sdělili, že byli ujištěni, že je reálný i dřívější termín – konkrétně září.

Odborník na infekční nemoci Anthony Fauci a koordinátor reakce Bílého domu na pandemii Ashish Jha se vyslovili pro to, aby se druhé posilovací dávky podávaly již nyní, v létě, kdy se infekce šíří a imunitní ochrana slábne. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí však údajně prosazovaly, aby se pozornost soustředila na podzimní kampaň.

„Nemůžete se nechat očkovat 1. srpna a další vakcínu dostat 15. září a očekávat, že druhá vakcína bude něco dělat,“ řekl deníku The New York Times Shane Crotty, virolog z La Jolla Institute for Immunology. „V tu chvíli máte tolik protilátek, že když dostanete další dávku, nic to neudělá.“

Odborníci se nedokážou shodnout

Názory odborníků na plán posilovacího očkování se různí. Někteří souhlasí s nápadem federálních úřadů zaměřit se na podzim a vytvořit jednodušší a potenciálně účinnější kampaň. „Myslím, že je to správné rozhodnutí,“ řekla vedoucí Kaiser Family Foundation Celine Gounder. „Pokud se nyní provádí posilovací očkování s původním složením vakcíny, může to být ve skutečnosti kontraproduktivní.“

Jiní však vyzvali k okamžitému rozšíření dostupnosti stávajících boosterů. Ředitel Scripps Research Translational Institute Eric Topol zveřejnil na Twitteru řadu kritických otázek – mimo jiné se zeptal, proč se nevyužité boostery, které by jinak mohly přijít nazmar, nenabízejí lidem čelícím zvýšenému riziku – například zdravotnickým pracovníkům mladším 50 let.

V současné době USA zaznamenávají v průměru téměř 130 000 nových případů onemocnění covid-19 denně, nicméně s ohledem na využívání domácího testování je to značně podhodnocené číslo. Počet hospitalizací se pohybuje v průměru kolem 44 000 denně, což znamená nárůst o 11 % za poslední dva týdny. Počet hospitalizací na jednotkách intenzivní péče vzrostl o 13 % na více než 5 000 denně a každý den zemře v průměru 438 lidí.