Spojení stroje a lidského mozku je o krok blíž, funkční propojení umožní nový materiál

Odborníci z University of Delaware objevili biosyntetický materiál, o němž tvrdí, že může být využit k propojení lidského mozku a stroje. Výsledky svého průlomového výzkumu představili během virtuálního veletrhu American Chemical Society Fall 2020.

Chcete-li zkombinovat elektronikou s živou tkání, musíte mj. vzít v potaz, že při implantaci tradičních materiálů (zlato, křemík, ocel…) dochází ke zjizvení – což je problém nejen z hlediska estetiky.

Jizvy totiž rovněž přerušují elektrické signály proudící mezi počítačem a svalovou či mozkovou tkání. A právě tady se dostává ke slovu výše zmíněný materiál.

Pozor, přichází Pedot

„Začali jsme se dívat na organické elektronické materiály, jako jsou konjugované polymery, které se používají v nebiologických zařízeních. A našli jsme chemicky stabilní příklad, který se komerčně prodával jako antistatický povlak pro elektronické displeje,“ uvedl hlavní badatel David Martin.

Polymer známý jako Pedot má přesně ty vlastnosti, které jsou pro propojení elektronického hardwaru s lidskou tkání potřebné: nejenže nezpůsobuje zjizvení, ale navíc dramaticky zlepšuje výkon medicínských implantátů.

V rámci nejnovějšího projektu vědci s pomocí Pedotu vytvořili film s protilátkou stimulující růst krevních cév po poranění, který by mohl usnadnit detekci raných stádií nádorů. To je však teprve začátek – možnosti uplatnění tohoto polymeru jsou opravdu mimořádně široké. „Jmenujte svou oblíbenou biomolekulu a v principu můžete udělat pedotový film s jakoukoliv biofunkční skupinou, která by vás mohla zajímat,“ konstatoval Martin.