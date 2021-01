Společnost Blue Origin úspěšně otestovala raketu New Shepard s kapslí NS-14

Společnost Blue Origin, vedená zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem, udělala další důležitý krok k vyslání astronautů do vesmíru: na testovacím místě v Texasu úspěšně vypustila raketu New Shepard s kapslí SN-14.

NS-14 mj. disponuje šesti sedadly, velkými displeji a systémem regulace vnitřní teploty. Během této zkoušky se na její palubě nacházela figurína zvaná „Mannequin Skywalker“, která shromažďovala data.

Raketa dosáhla výšky cca 107 km a později úspěšně přistála na čtyřech prodloužených nohách. Kapsle se snesla na Zemi na třech velkých padácích.

Připomeňme, že na New Shepard se pracuje již dlouho. Nepilotované lety probíhají od roku 2015, přičemž první pilotovaný by se měl uskutečnit pravděpodobně až příští rok.

New Shephard využívá motory BE-3 na kapalný vodík a kyslík. Optimalizované verze těchto motorů pohánějí i nosnou orbitální raketu New Glenn, která by si podle NASASpaceflight měla svůj debut odbýt letos.