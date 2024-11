Raketa New Shepard od Blue Origin vyletěla do vesmíru s lidskou posádkou. Už podeváté

Společnost Blue Origin v pátek 22. listopadu úspěšně uskutečnila svůj devátý vesmírný let s lidskou posádkou a v pořadí již 28. let v rámci programu New Shepard. Informovala o tom na svých webových stránkách.

Posádku tentokrát tvořili astronauti Emily Calandrelli, Sharon Hagle, Marc Hagle, Austin Litteral, James (J.D.) Russell a Henry (Hank) Wolfond.

Není bez zajímavosti, že pro Sharon a Marca se jednalo o jejich druhou společnou cestu ke hvězdám. Celkový počet lidí, kteří na palubě New Shepard letěli do kosmu, po této misi stoupnul na 47.

„Vždy je dojemné být svědkem návratu posádky astronautů z vesmíru, které změnili jejich zkušenosti získané na New Shepard. Tato mise umocňuje význam STEAM a inspiruje další generaci a přivítali jsme zpátky dva navrátivší se astronauty,“ komentoval to Phil Joyce z Blue Origin.

„Velké poděkování patří všem našim zákazníkům, kteří nám umožnili tuto zkušenost nabídnout a také za to, že nám pomáhají pokročit v našem poslání vybudovat cestu do vesmíru ve prospěch Země,“ dodal.

Připomeňme, že Blue Origin nedávno vypustila svůj nejnovější model rakety a kapsle New Shepard. Kapsle zvaná RSS Kármán Line, kterou vynesla raketa Booster 5 do výšky zhruba 102 kilometrů, je znovupoužitelná a má větší výkon než její předchůdkyně.