Boston Dynamics do boje s koronavirem nasazuje své robopsy s iPady

Výrobce robotů Boston Dynamics našel během pandemie COVID-19 nové uplatnění pro své robopsy SpotMini: vybavuje je iPady a vysílá do nemocnic.

Lékaři díky tomu mohou „vstupovat“ do pokojů pacientů s koronavirem SARS-CoV-2 bez rizika, že se sami nakazí. „Na základě různých rozhovorů a celosvětového kritického nedostatku osobních ochranných prostředků jsme strávili několik posledních týdnů snahou lépe porozumět požadavkům nemocnicí a vyvíjením mobilního robotického řešení s naším robotem Spotem,“ uvádí Boston Dynamics.

„S využitím pohyblivého robota jsou nemocnice schopny snížit počet zdravotnických pracovníků potřebných na scéně a šetřit své omezené zásoby osobních ochranných prostředků,“ dodává.

Měření teploty i likvidace virů?

SpotMini již pomáhá například v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu, kde funguje coby „mobilní telemedicínská platforma“ – jinými slovy, umožňuje dálkový přenos lékařských informací.

Boston Dynamics to však nestačí a snaží se přijít na to, jak by bylo možné prostřednictvím jejich robota provádět i vybraná základní vyšetření (měření teploty, pulsu atd.).

Ve hře je také možnost, že SpotMini by mohl UV-C světlem likvidovat viry v místnostech, které je zapotřebí dekontaminovat.