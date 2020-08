Koncept supersonického letadla od Virgin Galactic připomíná legendární Concorde. Spolupracuje i Rolls-Royce

Společnost Virgin Galactic, která působí v oblasti vesmírné turistiky, oznámila, že spolupracuje s Rolls-Royce na vývoji nového supersonického letadla. Informovala o tom televizní stanice CNBC.

Nedávno zveřejněné rendery ukazují úhledný design připomínající britsko-francouzský Concorde (stojí za zmínku, že Concorde využíval motory právě výše zmíněné značky Rolls-Royce).

Letadlo by mělo být schopno létat rychlostí zhruba 3700 km/hod a přepravovat 9 až 19 pasažérů. „Zatím jsme dosáhli velkého pokroku a těšíme se na otevření další hranice ve vysokorychlostním cestování,“ uvedl George Whitesides z Virgin Galactic.

Virgin Galactic není jediná

Návrhy prý již přezkoumala NASA. Dalším krokem bude získaní potřebné certifikace od Federal Aviation Administration (FAA).

Tato zpráva přišla několik dní poté, co se Virgin Galactic pochlubila interiérem svého kosmoplánu SpaceShipTwo. Ten by měl již brzy začít vynášet turisty do vesmíru.

CNBC připomněla, že na supersonických letadlech v současnosti intenzivně pracuje také řada jiných firem z celého světa. První zkušební lety jsou naplánovány na rok 2023.