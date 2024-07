Srážející se kupy galaxií bychom mohli využít jako urychlovače temné hmoty

Astrofyzici stále nevědí, co je temná hmota zač. Většinou se přiklánějí k tomu, že jde o nějaké částice. Mělo by jich být ohromující množství. Pokud existují, tak tvoří většinu hmoty ve vesmíru. Problém je v tom, že navzdory doslova heroickému úsilí mnoha vědců a experimentů, jsme se k odhalení temné hmoty nijak zvlášť nepřiblížili.

Fyzici studují částice běžné hmoty s využitím rozmanitých přístrojů. Jejich vlajkovými loděmi jsou mocné urychlovače částic v čele s Velkým hadronovým srážečem v evropském CERNu. Jejich výkony jsou neuvěřitelné a velmi nám pomáhají s odkrýváním tajemství částicové fyziky. S temnou hmotou si ale zatím neporadily a je otázkou, je-li to vůbec možné.

Tým odborníků, který vedla Ellen Sirksová z australské University of Sydney, navrhuje pro pátrání po temné hmotě pozoruhodné řešení. Namísto toho, abychom spoléhali na pozemské, případně orbitální experimenty, bychom podle nich měli obrátit pozornost k nezměrně velkým objektům ve velmi vzdáleném vesmíru.

Klíčem je gravitace

Temná hmota, jsou-li naše úvahy správné, je všude ve vesmíru kolem nás. Nemůžeme ji ale pozorovat přímo, protože by neměla prakticky nijak interagovat s běžnou hmotou. S jedinou výjimkou a tou je gravitace. Jejím prostřednictvím by temná hmota měla působit na okolní vesmír.

Ten vliv by přitom rozhodně neměl být zanedbatelný. Vědci si představují vesmír tak, že na v největším měřítku je protkaný vesmírnou pavučinou, jejíž vlákna tvoří do značné míry temná hmota. Její gravitace přitahuje běžnou hmotu a temná hmota tímto způsobem vlastně napomáhá vzniku a růstu galaxií.

Pro kupy galaxií, tedy největší jednotlivé objekty, které dovedeme ve vesmíru rozlišit, platí, že je asi z 80 až 90 procent tvoří temná hmota. Astrofyzici už nějakou dobu sledují srážky kup galaxií a vlastně mají před očima ohromující vysokoenergetické srážky objektů z temné hmoty, které pozorujeme v různých fázích tohoto procesu. Svým způsobem to jsou vesmírné urychlovače temné hmoty.

Jestli se kupy galaxií srážejí s dostatečnou energií, mohlo by to vést k interakcím částic temné hmoty mezi sebou navzájem. Není to zaručené, ale s trochou vědeckého štěstí by nám detailní analýzy srážek kup galaxií mohly přiblížit nějaké charakteristiky částic, které tvoří temnou hmotu. Nebo alespoň vyloučit některé typy částic. Pokud by se to povedlo, vědcům by to mohlo pomoct v jejich náročném hledání podstaty temné hmoty.