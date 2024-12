Srovnáváme nesrovnatelné. Raketa Falcon 9 letěla 30× častěji a 140× levněji než raketoplán

SpaceX dosáhla několika zajímavých milníků. Když minulý týden ve středu (27. listopad) vynesla další dávku satelitů Starlink, šlo o 400. úspěšný let rakety Falcon 9 a zároveň 375. let s úspěšným přistáním. O osm dní později (čtvrtek 5. prosince) přišel 350. let s recyklovaným boosterem.

Aby toho nebylo málo, SpaceX překonala vlastní rekord pro návrat stejného boosteru do vesmíru. Dříve to bylo 21 dní, tentokrát se podařilo dobu mezi přistáním a opětovným startem zkrátit na 13 dní a 12 hodin. Rekordní byl i počet startů za jeden měsíc: od května platilo číslo 14, v listopadu zvládly Falcony 16 startů (plus jednou Starship). Loni proběhlo 92 startů, letos by jich mělo být 134, když přidáme dva starty Falconu Heavy, bude to 136.

A tady se nabízí zajímavé srovnání. Mezi posledními dvěma čísly je 135, což je celkový počet startů amerických raketoplánů, které létaly v průběhu tří desetiletí. Tedy můžeme se na to dívat i tak, že Falcon 9 létá s 30× vyšší frekvencí, než raketoplány.

Teď náklady. Časopis Nature v roce 2011 odhadl, že jeden let raketoplánu v průměru stál 1,5 miliardy dolarů. V dnešních penězích by to bylo asi 2,1 miliardy. Cena jednoho letu Falconu 9 se odhaduje na 15 milionů. To je 140× méně.

Můžete oponovat, že srovnávám nesrovnatelné, raketoplány létaly s lidmi, v jiné době, za jiných podmínek a s jinými úkoly, ale i tak je tahle konfrontace zajímavá. Kapitola raketoplánů je uzavřená a už nic se na ní nezmění. Naopak SpaceX se podle Muskových slov teprve rozehřívá. Falcon ušel velký kus cesty a na jeho efektivitě se i nadále pracuje, až se do stejné vývojové fáze dostane Starship, mají být náklady ještě výrazně níže.

Zdroje: @SpaceX, Ars Technica, @Kiko Dontchev, Nature