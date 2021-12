Stanfordský profesor tvrdí, že analyzoval materiály získané z havarovaných UFO

Stanfordský profesor Garry Nolan měl možnost analyzovat materiály, které údajně pocházely z havarovaných UFO. Alespoň to prohlásil během nedávného rozhovoru pro Vice.

Celkem se mělo jednat o zhruba 10 až 12 kovových úlomků. Některé tyto vzorky prý „nehrály podle pravidel materiálů vytvořených lidmi“, takže nelze vyloučit možnost, že by se mohlo jednat o dílo nějaké vyspělé cizí civilizace.

Stojí za zmínku, že Nolan se proslavil článkem, v němž pomocí argumentů z oblasti genetiky a biologie silně zpochybnil pravost „kostry mimozemského dítěte“, kterou viděl na internetu. Nelze ho tak určitě nařknout z nedostatku skepticismu.

„Pravda je ve vědě“

„UFO komunita mě kvůli tomu neměla ráda. Ale víte, pravda je ve vědě,“ konstatoval.

Nolan rovněž prozradil, že ho americká vláda svého času požádala, aby blíže prozkoumal data získaná od pilotů, kteří se ocitli v blízkosti domnělých UFO.

„Nemuseli jste být ani doktor medicíny, abyste viděli, že nastal problém. Některé jejich mozky byly strašně, strašně poškozené. A to je to, co mě do toho vtáhlo,“ uvedl.