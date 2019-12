On-line: Kosmická loď Starliner od Boeingu se v pátek vydá poprvé do vesmíru

Kosmická loď Starliner uskuteční první demonstrační let. Na palubě bude figurína a zásoby pro ISS. Start se očekává v pátek ve 12:36, ke stanici se loď připojí o den později ve 14:27. K návratu na Zemi by pak mělo dojít 28. prosince. Vše důležité můžete sledovat v online přenosu, do kterého doplníme i odkazy na přímé přenosy.

Článek budeme v průběhu letu Starlineru postupně aktualizovat

19:40: Animace průběhu mise OFT

18:15: Raketa Atlas V byla už ve středu vyvezena společně s lodí Starliner na startovací komplex 41. Uvnitř prvního stupně už je natankované palivo (petrolej RP-1). Kapalný kyslík pro první stupeň se bude tankovat v noci na pátek, stejně jako kapalný vodík a kyslík pro druhý stupeň Centaur.

18:10: Starliner vynese do vesmíru raketa Atlas V od společnosti United Launch Alliance (ULA). Raketa má na výšku 58 metrů a skládá se ze tří základních částí: prvního stupně, druhého stupně (Centaur) a dvou přídavných motorů na tuhé pohonné hmoty (SRB). Raketa je v provozu od roku 2002. Do vesmíru vynesla mimo jiné sondy New Horizons, Curiosity, InSight nebo tajný raketoplán Boeing X-37 B. Celkem má na kontě 80 startů. Jen jeden byl částečně neúspěšný a to navíc nebyl problém na straně rakety.

Kosmická loď Starliner a mise OFT

NASA přenechala oběžnou dráhu soukromým firmám, které mají začít dopravovat astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici. Crew Dragon od SpaceX už provedl první demonstrační misi, druhá s astronauty je naplánovaná na příští rok. Nyní čeká první demonstrační let Starliner od Boeingu.