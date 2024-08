NASA připustila, že astronauty z ISS může zachránit SpaceX. Místo sedmi dní však zůstanou osm měsíců

Oživeno 6. srpna | Varianta, že kosmická loď Starliner se nakonec vrátí na Zemi prázdná, je stále pravděpodobnější. A podle některých zahraničních komentátorů by to mohlo znamenat definitivní konec tohoto projektu.

Pro NASA je stále prioritou návrat astronautů na palubě Starlineru, ale dříve nebo později bude muset padnout rozhodnutí, zda dál spoléhat na to, že Boeing vyřeší problém se Starlinerem (aktuálně není schopný opustit ISS), nebo bude nutná změna plánu.

Steve Stitch řekl, že NASA už se SpaceX diskutovala možnosti návratu astronautů lodí Crew Dragon. Jako proveditelná možnost se jeví zářijový start se dvěma místo čtyř plánovaných astronautů. Loď by také vezla dva prázdné skafandry, které by na cestě zpět oblékli Wilmore a Williamsová. Problém je, že návrat mise je plánovaný na únor 2025.

Wilmore a Williamsová startovali 5. června a na ISS měli strávit týden. Už teď tam jsou 60 dní a začíná to vypadat, že se domů dostanou až v únoru 2025. Ne že by na stanici nebyli užiteční, ale také znamenají neplánovanou spotřebu zásob.

Oživeno 8. srpna | Zdá se, že problém se Starlinerem nemá uspokojivé řešení. NASA na tiskové konferenci poprvé oficiálně připustila, že by se astronauti mohli vrátit zpět v lodi jiného provozovatele. Vzhledem k tomu, že spolupráce s Rusy nepřipadá v úvahu, zbývá pouze SpaceX. Tím se jen potvrzují už několik týdnů staré prognózy odborníků.

Co se týče Starlineru, NASA a Boeingu již na různé testy a kontroly nezbývá příliš mnoho času. Důvodem je, že životnost baterie dotyčné kosmické lodi podle dostupných informací vyprší 3. září.

V důsledku toho by Crew-9 teoreticky mohla být odložena, což by znamenalo další komplikace. Vše bude záležet na tom, zda se příčinu selhání Falconu 9 podaří odhalit a odstranit včas.

Berger rovněž prozradil, že skafandry, které by Wilmore a Williams potřebovali k letu v kosmické lodi Crew Dragon, jsou k dispozici.

„Je jasné, že NASA se nechce odchýlit od svého základního plánu použít k návratu domů Starliner, a na tom se s největší pravděpodobností nic nemění,. Ale není to jisté,“ napsal mj. na síť X Eric Berger z Ars Technica.

Oživeno 29. července | Astronauty Butche Wilmorea a Suni Williams, kteří uvízli na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) by mohla dopravit na Zemi SpaceX – a to v rámci mise Crew-9.

„Samozřejmě, že se kvůli tomu necítí pohodlně. Jinak by je tam už posadili,“ konstatoval.

Jak zdůrazňuje The Atlantic, pro Boeing – který se potýká s velkými problémy rovněž v oblasti letecké dopravy – je tento incident z PR hlediska doslova pohromou.

Z dostupných informací plyne, že právě během prvního srpnového týdne by měla proběhnout další kontrola Starlineru, přičemž na základě jejích výsledků se rozhodne o dalším postupu.

Zdá se, že úniky helia způsobily přehřátí několika trysek Starlineru, což vyvolalo debaty o tom, zda by skutečně byl schopen bezpečně absolvovat cestu na naší planetu.

„Náš tým se dále pustil do demontáže motorů a inspekcí, které nám poskytnou další vhled na to, jak budeme analyzovat výsledky a posuzovat další kroky," konstatoval Stitch.

Návrat kosmické lodi Starliner na Zemi se opět odkládá. Tentokrát na neurčito

Oživeno 26. června | Odborníkům se stále nepodařilo vyřešit problém s úniky helia, které negativně ovlivňují systém trysek RCS kosmické lodi Starliner. NASA proto opět byla nucena odložit její cestu zpět na Zemi.

Nové datum tentokrát již nebylo stanoveno, takže zatím není jasné, jak dlouho ještě budou muset astronauti Williams a Butch Wilmore zůstat na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

I když je vysoce pravděpodobné, že Williams a Wilmore se nakonec na naši planetu ve Starlineru úspěšně vrátí, aktuální situace vyvolává mnoho spekulací o tom, proč má Boeing neustále takové potíže.

Steve Stich z NASA k tomu uvedl, že není kam spěchat a že týmy při svém rozhodování vycházejí z analýzy doposud získaných dat.

„Je vhodné, abychom dokončili přezkum na úrovni agentury, podobný tomu, který byl proveden před návratem SpaceX Demo-2 po dvou měsících na oběžné dráze,“ dodal.

Starliner by tak momentálně mohl letět pouze v tom případě, kdy by na ISS nastala nouzová situace, která by si vyžádala neprodlenou evakuaci celé její posádky.