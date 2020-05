Starlink v kontextu vesmírného provozu. Kolik nám toho vlastně létá nad hlavou?

Starlinky

SpaceX už vyslala do vesmíru 422 družic Starlink. Celkem jich má být 12 tisíc a možná až 42 tisíc. Své konstelace chystají také další firmy, ale SpaceX má náskok. Už dnes je největším satelitním provozovatelem. Kdy bude mít i celkovou většinu na oběžné dráze? Na internetu je k dispozici databáze.

Vloni na konci září bylo na oběžné dráze 2218 družic. Letos už proběhlo 5 startů Falconu 9 s 300 družicemi Starlink.

SpaceX nyní chystá Smallsat Rideshare Program, při kterém bude vynášet menší družice za cenu 1 milionů dolarů za 200 kg družici. Při těchto startech by měly letět i družice Starlink. Pro zjednodušení ale budeme předpokládat, že při každém startu Falconu 9 bude vypuštěno 60 družic.

Zmíněného počtu 2200 družic by pak SpaceX mohla dosáhnout po dalších 31 startech. Pokud dojde ke startu Falconu 9 jednou měsíčně, trvalo by 2,5 roku. Za tu dobu ale jiné subjekty rozšíří současný počet družic (při zachování dosavadního trendu) o dalších asi 700. SpaceX by tak potřebovala více startů, aby měla nadpoloviční většinu ze všech aktivních družic.

Některé dřívější plány SpaceX ale počítaly se startem Falconu 9 každé dva týdny. V takovém případě by počtu 2200 družic dosáhl Starlink výrazně rychleji. Výhledově se navíc počítá s tím, že družice bude vynášet Starship a to v počtu až 400 kusů na start. SpaceX také zrychluje výrobu družic. Aktuálně vyrobí 6 za den.



Starlinky. Foto: SpaceX