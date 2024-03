Starship bude mít výrazný dopad na trh malých nosných raket. Musk by mohl získat monopol

Připravované kosmická loď Starship může díky své nosnosti (přes 100 tun) výrazně ovlivnit trh malých nosných raket a současně motivovat firmy k produkci větších satelitů.

„Starship určitě ještě víc naruší podnikání v oblasti startů a vesmírný byznys obecně vzato,“ konstatoval Marino Fragnito z Arinespace na konferenci Satellite 2024. „Jeden scénář je, že CEO SpaceX Elon Musk by skutečně mohl monopolizovat vše.“

Fragnito nejprve prohlásil, že Starship vzhledem ke své velikosti není příliš vhodná k vypouštění malých družic, pročež si nemyslí, že bude k danému účelu využívána. Později však připustil, že by to mohlo změnit její spárování s vesmírnými remorkéry, pro něž se v angličtině používá rovněž výraz „orbital transfer vehicles“ (OTVs).

„Se Starshipem se OTVs mohou stát nejlepší volbou pro malé satelity,“ dodal. A pokud náklady na přepravu jednoho kilogramu užitečného nákladu skutečně budou tak nízké, jak bylo avizováno, „pak to bude pro malé nosné rakety obtížné“.

Další možnost, tedy že se kvůli Starship začnou vyvíjet rozměrnější družice než dosud, je rovněž zajímavá. V takovém případě by totiž bylo možné vyrábět je z některých těžších, ale za to levnějších materiálů, přičemž celý proces by navíc byl rychlejší.

To mj. uznala i obchodní ředitelka Isar Aerospace Stella Guillen. „Průmysl se může přesunout k vypouštění větších satelitů,“ uvedla.