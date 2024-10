Dnes možná opět poletí Starship. Jestli se všechno podaří, jeho první stupeň zachytí Mechazilla

Fanoušci SpaceX už od léta netrpělivě čekají na pátý integrovaný let největší rakety všech dob Starship s boosterem Super Heavy. Elon Musk v mezidobí sepsal několik blogů, ve kterých se ostře strefuje do FAA (federální regulátor letecké dopravy). Úřad musí let povolit, nicméně zrovna nespěchá a zpracovává nejrůznější stížnosti.

Oživeno v 22.30 | SpaceX dostalo povolení ke startu, viz dokument na webu FAA.

Nejprve se mělo letět koncem srpna, pak v září, následně se posunulo datum až na listopad, ale teď SpaceX hlásí: Jsme připravení, čekáme na zelenou a můžeme letět už v neděli 13. října 2024.

Pátý integrovaný let rakety Starship:

Kdy: Nejdříve v neděli 13. října ve 14:00 SELČ

Nejdříve v neděli 13. října ve 14:00 SELČ Odkud: Texaský kosmodrom SpaceX Boca Chica

Texaský kosmodrom SpaceX Boca Chica Kde sledovat živě: X, SpaceX

Zítra ve 14:00 našeho času proto určitě zkontrolujte oficiální účet SpaceX na X, kde by v takovém případě byl i odkaz na živý přenos. Druhou možností je přímo stránka 5. integrovaného letu. Kosmonautix chystá na YouTube přímý přenos s českým komentářem.

První stupeň zachytí Mechazilla

Ať už se poletí v neděli, nebo někdy později, charakter mise bude velmi podobný té z letošního jara. Tedy až na jednu drobnost. Obrovský booster Super Heavy – první stupeň rakety – tentokrát nepřistane na vodní hladině, ale SpaceX se jej pokusí zachytit přímo na rampě speciální rukojetí, které říká Mechazilla.



Schéma 5. integrovaného letu rakety Starship

Mnozí pochybují, že se to povede, booster totiž bude muset letět s přesností nejvýše na desítky centimetrů a samotná rampa a její rukojeť poměrně silně vibrují. Pokud ale budeme optimisté, čeká nás něco, co se zatím ještě nikomu nepodařilo.