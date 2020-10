Start Crew Dragonu se opět odkládá. Už má 2,5 měsíce zpoždění

Na konci května se do vesmíru poprvé vydala kosmická loď Crew Dragon s dvojicí astronautů na palubě. NASA a USA to slavily jako velký návrat do vesmíru a nepřímo i konec závislosti na ruských Sojuzech.

Crew Dragon má společně se Starlinerem od Boeingu dopravovat do vesmíru stálé posádky Mezinárodní kosmické stanice (ISS). Jedna věc je mít kosmickou loď, druhá věc je zajistit pravidelné lety.

Crew Dragon se z demonstrační mise vrátil 4. srpna a už na konci měsíce měl odstartoval další s první regulérní čtyřčlennou posádkou. Start mise Crew-1 se ale od té doby odkládá. Nejdříve to bylo kvůli potřebě většího množství času pro dokončení certifikace lodě, pak kvůli časové kolizi s příletem Sojuzu ke stanici a nyní kvůli technickým problémům na raketě Falcon 9.

Aktuální plán přesouvá termín startu z 31. října na „ne dříve než v polovině listopadu“. NASA chce dát SpaceX více času, aby si vyřešila své problémy s raketou Falcon 9. Ta měla 2. října vynést navigační družici GPS, ale start byl pouhé dvě sekundy před startem automaticky zastaven kvůli neočekávanému zvýšení tlaku v plynovém generátoru motoru Merlin.

O čtyři dny později sice odstartovala jiná raketa Falcon 9 s další várkou družic Starlink, ale to na problémech SpaceX nic nemění. Let s lidmi vyžaduje větší opatrnost, ale u zejména je zde rozdíl ve verzích. Start s družici GPS i Crew Dragonu mají zajistit nové první stupně Falconu 9. Start se Starlinky zajistil první stupeň, který už předtím dvakrát letěl.

Bez ohledu na problémy SpaceX, další část výměny posádky by měla proběhnout podle plánů. Ve středu 14. října odstartuje Sojuz MS-17 se dvěma Rusy a Američankou Kate Rubins. Přibližně o týden později (21. října) se na Zemi vrátí současná posádka (dva Rusové a Američan Christopher Cassidy), která je na stanici od dubna.

Další Sojuzy v dubnu 2021 a říjnu 2021 by už měly mít čistě ruskou tříčlennou posádku.

Problémy má i Boeing

Do služby zatím nenastoupil a v nejbližších měsících nenastoupí ani Starliner od Boeingu. Při svém prvním demonstračním letu v prosinci loňského roku se nedokázal dostat k ISS.

Chystá se proto reparát, který by měl proběhnout letos v prosinci nebo v lednu příštího roku. V polovině příštího roku se pak v ideálním případě uskuteční první demonstrační let s lidskou posádkou. Na palubě budou Nicole Mann a Mike Fincke, které doplní Barry Wilmore.

Místo posledně jmenovaného měl původně letět jako velitel Chris Ferguson, ale před pár dny bylo oznámeno, že z blíže neupřesněných osobních důvodů nepoletí. Bývalý astronaut NASA spolupracuje s Boeingem od roku 2011.

Do startu naštěstí zbývá dostatek času a společně s hlavní posádkou se vždy připravuje také záložní posádka, takže pro Wilmora to není skok do neznámé vody.