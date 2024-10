Startuje mise Hera. Zmapuje největší kráter, který jsme kdy vytvořili ve vesmíru

Už jsou to dva roky, co lidé poprvé zaútočili na blízký asteroid Dimorphos a v praxi si vyzkoušeli, jestli by dokázali zvrátit nebezpečnou trajektorii hypotetické planetky mířící k Zemi.

K otřesu asteroidu stačí půlka fabie

Mise Dart se tehdy podařila na jedničku s hvězdičkou a zdánlivě nicotná masa 610kg sondy po dopadu skutečně pozměnila dráhové elementy tělesa s rozměry zhruba 177 × 174 × 116 metrů. Ale nebojte se, k Zemi jsme ho tehdy nenavedli, Dimorphos je totiž sám měsícem několikanásobně většího Didymosu, se kterým utváří tzv. binární systém.



Místo dopadu, jak ho zachytily pozemské dalekohledy. Teď se na něj podíváme zblízka

Dnes už ale víme, že když se o nebezpečí dozvíme s dostatečným předstihem, nepotřebujeme Bruce Willise s arzenálem jaderných zbraní, ale jen drobné ťuknutí. O zbytek se postará čas.

Hera zmapuje největší umělý kráter v kosmu

Pokud se vše podaří, dnes odpoledne se na svou pouť vydá navazující mise Evropské vesmírné agentury jménem Hera, která má za úkol podrobně zmapovat, co jsme to tehdy provedli za lumpárnu.

Start mise Hera:

Kdy: 7. října 2024, 16:52 SELČ

7. října 2024, 16:52 SELČ Odkud: Mys Canaveral, Florida

Mys Canaveral, Florida Nosič: Falcon 9 Block 5 (Booster číslo B1061)

Živý přenos:

Bude to dlouhá cesta, Hera totiž nejprve využije gravitačního pole Marsu, ke kterému se přiblíží na jaře 2025 a prozkoumá jeho vlastní měsíc Deimos. Rudá planeta poté Heru vymrští na oběžnou dráhu Didymosu a Dimorphosu, ke kterým doletí koncem roku 2026.

Na palubě nechybí speciální kamera a lidar

Přežije-li strastiplný let veškerá elektronika na palubě tunového plavidla, Hera pořídí fotografie impaktního kráteru svojí speciální kamerou AFC (Asteroid Framing Camera) s teleobjektivem a rozlišením 1020×1020 pixelů.



Cestovní mapa Hery a výbavička na palubě

Obrázky snad i model reliéfu, další výzbrojí Hery je totiž PALT (Planetární ALTimeter), tedy maličký laserový lidar. A protože máme 21. století a žijeme v éře mikrosatelitů – cubesatů, any ty nebudou chybět na palubě a oba asteroidy na místě prozkoumají dvě jednotky Milani a Juventas s obrazovými a radarovými snímači a standardními rozměry 6U XL (10×23×37 cm).