Startup Axiom Space zahájil výrobu jednotlivých segmentů své budoucí vesmírné stanice

Startup Axiom Space zahájil výrobu segmentů zařízení, o němž sebevědomě tvrdí, že se stane „nástupcem Mezinárodní vesmírné stanice (ISS)“. Plyne to z fotografií, které na Twitteru sdílel bývalý astronaut NASA Michael López-Alegría.

Na těchto snímcích můžete vidět obrovské kovové prstence i válcovité objekty, které by mohly být součástí budoucího dokovacího portu.

„Probíhá výstavba první komerční vesmírné stanice na světě… Inženýři v italské továrně již začali se svařovacími a obráběcími činnostmi pro primární struktury prvního modulu Axiom Station,“ uvedla mj. dotyčná společnost na svých webových stránkách.

Oním modulem je tzv. Hab One, který bude finálně zkompletován v texaském Houstonu. Půjde-li vše podle plánu, do vesmíru by měl být dopraven koncem roku 2025.

Ještě předtím – konkrétně letos na jaře – však proběhne druhá privátní cesta na ISS, které se mj. zúčastní i dva astronauti ze Saúdské Arábie.

Stejně jako v předchozím případě, i tentokrát posádku na místo určení dopraví kosmická loď Crew Dragon od SpaceX. Průběh mise samozřejmě budeme sledovat.