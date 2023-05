Startup by rád „oživil“ Spitzerův vesmírný dalekohled. Dostal peníze od U.S. Space Force

Startup Rhea Space Activity od U.S. Space Force získal finanční prostředky potřebné pro naplánování mise, jejímž cílem je „oživit“ Spitzerův vesmírný dalekohled. Ten už se tři roky nachází v tzv. safe mode.

Dotyčný teleskop by však v budoucnosti již neměl být využíván k výzkumu kosmu (v této oblasti ho v roce 2021 nahradil mnohem pokročilejší Vesmírný dalekohled Jamese Webba), ale k detekci potenciálně nebezpečných blízkozemních objektů.

Jeho znovuzprovoznění by ovšem rozhodně nebylo jednoduché. Mj. proto, že NASA se s ním již nedokáže zkontaktovat, takže výše jmenovaná společnost by k němu musela vyslat nějaké servisní zařízení.

„Byla by to nejsložitější robotická mise, jakou kdy lidstvo uskutečnilo,“ připustil v tiskové zprávě astrofyzik a CEO Rhea Space Activity, Shawn Usman.

„Jako teenager jsem v 90. letech sledoval, jak američtí astronauti opravují první Velkou observatoř, Hubbleův vesmírný dalekohled, a nyní Rhea Space Activity dostala příležitost teleroboticky prodloužit životnost poslední Velké observatoře, Spitzerova vesmírného dalekohledu,“ dodal.

Teoreticky by k realizaci tohoto záměru mohlo dojít už do roku 2026, nicméně vzhledem k jeho vysoké náročnosti to podle našeho názoru není příliš pravděpodobné.