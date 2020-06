Startup chce dopravovat turisty do stratosféry v obřích balonech

Do vesmíru se dnes vydávají rozmanité nosné rakety se satelity a kosmickými loděmi. Jsou ale i jiné alernativy. Nedávno založená společnost Space Perspective nabízí další možnost, kterou by mohli využít především vesmírní turisté.

Space Perspective hodlají posílat platící zákazníky a kromě nich také vědecké přístroje, do stratosféry na palubě speciálních přetlakových kabin Spaceship Neptune, vynášených na balonech. První testovací let by se přitom měl odehrát již počátkem příštího roku.

Jak uvádí zakladatelka Space Perspektive Jane Poynter, jsou odhodlaní zásadně změnit způsob, jak se lidé dostávají do vesmíru, ať už kvůli výzkumu anebo v rámci turistiky. Podle Poynterové je dnes důležitější než kdy jindy, aby lidé viděli planetu Zemi jako planetu, která poskytuje domov ve vesmíru pro celou biosféru, jako veliká kosmická loď.

Pilot a osm pasažérů

Kabina Spaceship Neptune může nést pilota a osm pasažérů. Těm nabízí pohodlí v pohodě sedadel, baru, toalet a unikátní výhled do černi vesmíru. Balonové lety by měly startovat ze starého zařízení pro přistávání raketoplánů Shuttle Landing Facility centra NASA Kennedy Space Center (KSC), které se nachází na floridském Mysu Canaveral.

Po startu se balon s kabinou Spaceship Neptune vydá na východ přes Atlantský oceán během zimních letů nebo na západ přes Mexický záliv při letním letu. Takové uspořádání vychází z převažujícího směru větru v daném období roku.

Kabině Spaceship Neptune by mělo zabrat asi dvě hodiny, než se dostane do maximální výšky kolem 30 kilometrů. Pohyb kabiny bude mít na starost 200 metrový balon naplněný vodíkem. Tvůrci balonu mu dali přednost před heliem, které je dnes obtížné získat.

Ve stratosféře stráví Spaceship Neptune asi dvě hodiny, a pak se bude další dvě hodiny vracet zpět na zem. Celý let, při němž se pasažéři dostanou nad 99 procent pozemské atmosféry, bude tedy trvat asi 6 hodin.

Cena za takový zážitek zatím není přesně stanovena. Odhaduje se, že první lístky budou stát kolem 125 tisíc dolarů. To představuje asi polovinu současné ceny za let na palubě suborbitálního letounu SpaceShipTwo společnosti Virgin Galactic. Kosmické balony by časem mohly startovat i z kosmodromu Cecil Spaceport ve floridském Jacksonville, z Aljaška, Havajských ostrovů nebo i z mořských plošin.