Startup chce na oběžné dráze Země vybudovat čerpací stanici pro satelity a další zařízení

Společnost zvaná Orbit Fab chce na geostacionární oběžné dráze vybudovat čerpací stanici pro satelity, výzkumné sondy apod. Ta by podle SpaceNews měla začít fungovat již v roce 2025.

Pokud se tento ambiciózní plán podaří realizovat, dotyčná zařízení budou moct v kosmu trávit více času. Kromě toho by se také mohlo o něco snížit množství produkovaného vesmírného odpadu.

A náklady na natankování nádrže jedné družice? Zhruba 20 milionů dolarů za 100 kg hydrazinu.

Samoobslužný servis i mobilní pumpa?

„Pokud jde o to, co by stálo doplnění paliva, na trhu nepanovala jistota… a proto doufáme, že toto oznámení poskytneme my,“ uvedl Adam Harris, viceprezident pro rozvoj podnikání Orbit Fab.

Společnost uvažuje rovněž o možnosti provozovat jakousi „mobilní pumpu“ pro doručování paliva, díky které by satelity nemusely opouštět své pozice a pak se na ně zase vracet.

Toto řešení ovšem by ovšem mělo využívat rozhraní Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI), kterým většina současných družic ještě není vybavena.