Startup chce poslat na Měsíc rover na palubě kosmické lodi Starship. A to už za tři roky

Vesmírný startup Astrolab podepsal se společností SpaceX smlouvu o vyslání svého roveru na Měsíc – a to již v roce 2026 a na palubě kosmické lodi Starship, která je dosud stále ve vývoji.

Půjde-li vše dobře, tzv. Flexible Logistics and Exploration (FLEX) bude dopraven do blízkosti jižního pólu naší přirozené družice.

„Vzhledem k tomu, že náš rover dokáže ujet až několik tisíc kilometrů za daný rok, nejsme tak citliví na to, kde přesně přistane,“ řekl CEO a zakladatel Astrolabu Jaret Matthews serveru SpaceNews.

Součást programu Artemis?

„Rozhodně je však optimalizován pro oblast jižního pólu, protože si myslíme, že právě tam bude probíhat hlavní část jeho aktivit,“ dodal.

Dotyčná společnost rovněž hodlá přihlásit svůj výtvor do nadcházející soutěže NASA Lunar Terrain Vehicle (LTV). Pokud si v ní FLEX povede skutečně dobře, mohl by se stát součástí programu Artemis. „Určitě hodíme rukavici do ringu,“ komentoval to Matthews.

Dodejme, že kanadský astronaut Chris Hadfield měl již možnost vyzkoušet si poblíž kalifornského Death Valley plnohodnotný prototyp a podle dostupných informací jim byl ohromen.