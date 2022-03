Startup chce přes oběžnou dráhu Země přepravovat umělé lidské orgány i další produkty. Bude to superrychlé

Startup zvaný Inversion Space má opravdu velké ambice. Chce totiž přepravovat různé produkty tak, že je nejprve ve speciálních kapslích vynese na oběžnou dráhu Země a z ní je později rychlostí 25krát vyšší, než je rychlost zvuku, pošle na místo určení.

Podle The New York Times by tímto unikátním způsobem mohly být transportovány například umělé lidské orgány.

Stojí za zmínku, že Inversion Space založili dva teprve třiadvacetiletí mladíci: Justin Fiaschetti (bývalý stážista SpaceX) a Austin Briggs. Navzdory svému nízkému věku však již získali investici ve výši 10 milonů dolarů.

Zatím jen sci-fi

Podle Briggse a Fiaschettiho lze do některých takových kapslí uložit i jakési mobilní nemocniční jednotky, které by pak v případě potřeby bylo možné bleskově rozmístit na v podstatě jakákoliv místa naší planety.

Netřeba asi dodávat, že celý tento koncept má spoustu háčků. Například počítá s tím, že v době jeho realizace již bude k dispozici řada skutečně použitelných umělých orgánů – což je samozřejmě otázka k diskusi.

Dále jsou tu náklady na vesmírné lety, které by musely radikálně klesnout. Jinak by se podobný projekt nikdy nemohl finančně vyplatit a to navzdory tomu, že kapsle byly navrženy tak, aby v raketách zabíraly jen nezbytné minimum místa.