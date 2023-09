Startup pracuje na hypersonickém systému určeném k vystřelování nákladů na oběžnou dráhu

Startup Longshot Space pracuje na hypersonickém trubicovém systému, který by byl schopen „vystřelovat“ náklad na oběžnou dráhu. Podle jeho zakladatelů by mohlo jít o mnohem lepší řešení, než pokračovat ve využívání nosných raket.

„Potřebujete něco, co je hloupější a mnohem levnější, jak na postavení, tak na provozování,“ konstatoval CEO Longshot Space Mike Grace v rozhovoru pro TechCrunch.

Takové zařízení samozřejmě musí být velice dlouhé (odtud název Longshot). Konečným cílem totiž je, aby transportovaný objekt dosáhnul rychlosti 25 až 30 Machů, k čemuž potřebujete trubici o délce několika kilometrů.

Při všech startech by navíc docházelo ke generování sonických třesků, což znamená, že urychlovač tohoto typu bude nutné postavit na nějakém velice odlehlém místě.

„Chtěli byste to mít někde, kde by mohla vybuchnout atomová bomba a nikdo by si toho nevšiml,“ komentoval to Mike.

Navzdory těmto překážkám Longshot Space financuje například Sam Altman z OpenAI či společnost Draper VC. A podle Grace je to teprve začátek. „Klíčem pro získání podpory je mít systém, který to dokáže za extrémně nízké náklady. Musíte mít systém, který je navržen tak, aby byl pekelně hloupý. Udělej to větší. Nedělej to chytřejší. To je drahé.“