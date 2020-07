Startup pracuje na létajícím autě na vodíkový pohon inspirovaném DeLoreanem z Návratu do budoucnosti

Izraelský startup Urban Aeronautics nedávno oznámil, že uzavřel partnerství s výrobcem vodíkových palivových článků HyPoint. Společně chtějí zkonstruovat létající auto na vodíkový pohon.

Tento eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) zvaný CityHawk by se měl vyznačovat elegantním retro designem, který silně připomíná legendární DeLorean z filmové série Návrat do budoucnosti. Záleží však hodně i na tom, z jakého úhlu se na něj díváte.

CityHawk nemá žádná křídla ani vnější ramena s vrtulemi a není o moc rozměrnější než velké SUV. Takže z boku či zepředu opravdu vypadá jako uhlazená verze zmíněného DeLoreanu.

Pohled shora či zespodu ovšem odhalí dvě obří vrtule, díky nimž bude CityHawk schopen létat. Zde se tvůrci inspirovali vojenským dopravním prostředkem Tactical Robotics Cormorant, které má rovněž neobvyklý design.

Nevýhodou ovšem je, že takovýto vůz bude mít větší spotřebu energie než klasické VTOL stroje s křídly. A právě tady se dostává ke slovu vodík. „Coby vysoce výkonné a 100% ekologické palivo je klíčem k budoucnosti eVTOL letadel,“ prohlásil o něm CEO Urban Aeronautics Rafi Yoeli.