Stav zboží ve Walmartech už nebudou sledovat roboti. Podle vedení společnosti se neosvědčili

Společnost Walmart Inc. se rozhodla ukončit projekt, v rámci nějž ve vybraných prodejnách sledovali stav zboží v regálech roboti. Informoval o tom The Wall Street Journal.

Walmart samozřejmě hodlá i nadále experimentovat s některými druhy robotů a automatizovaných technologií. Pokud však jde o výše zmíněnou činnost, lépe ji prý vykonávají lidé.

„Dozvěděli jsme se hodně o tom, jak technologie může být nápomocná spolupracovníkům, usnadnit práci a poskytnout lepší zákaznickou zkušenost,“ komentovala to mluvčí Walmartu.

„Budeme i nadále testovat nové technologie a investovat do vlastních procesů a aplikací, abychom co nejlépe pochopili a sledovali náš inventář a pomohli co možná nejrychleji přesouvat produkty do našich regálů,“ dodala.

Pro firmu Bossa Nova Robotics, která Walmartu roboty dodala, toto rozhodnutí bohužel mělo velice nepříjemné důsledky. Údajně musela propustit polovinu zaměstnanců a nyní se usilovně snaží rozjet náhradní byznys.

Podle nejmenovaného zasvěceného zdroje zástupci Walmartu vypovězení smlouvy komentovali slovy, že v prodejnách s roboty sice pozorují určitá zlepšení, ale bohužel ne dostatečná.