Stavba 170 kilometrů dlouhého mrakodrapu The Line v ohrožení. Saúdům docházejí peníze

Saúdská Arábie v posledních letech razantně proměňuje tvář svého hospodářství. Z kdysi uzavřené pouštní monarchie se pod vedením prince Muhammada bin Salmána stala epicentrem velkých ambicí, kde hlavní roli hrají technologie a velkolepé projekty.

Nyní to ale vypadá, že vedení země začíná pochybovat o jedné z nejodvážnějších staveb. Ano, řeč je o The Line – onom 170 kilometrů dlouhém a půl kilometru vysokém městě uprostřed pouště. Království si najalo poradenské firmy, aby provedly strategický přezkum tohoto gigantického plánu. Cílem je zjistit, zda je projekt v současné podobě vůbec reálný, a navrhnout případné změny. Přezkum přichází v návaznosti na nástup nového výkonného ředitele NEOMu Aimana Al-Mudaifera.

Základním problémem jsou finance

Důvody jsou veskrze prozaické: peníze. Současné ceny ropy se pohybují na úrovni, která nestačí k pokrytí rozpočtových potřeb země, natož aby financovala takto velkolepé stavby. Podle odhadů by království k vyrovnání svého rozpočtu potřebovalo cenu ropy okolo 96 dolarů za barel. Pokud by se započítaly i masivní domácí výdaje investičního fondu PIF, pak by potřebná cena byla dokonce 113 dolarů. Tento tlak nutí vládu přehodnocovat priority v rámci širšího plánu Vize 2030.



170 km dlouhý mrakodrap The Line

The Line přitom není jen tak nějaký developerský projekt. Jedná se o stavbu s ambicemi srovnatelnými s egyptskými pyramidami, která má po dokončení pojmout miliony obyvatel v lineární metropoli bez automobilů. Součástí plánů je i stadion na vrcholu mrakodrapu, který má hostit zápasy Mistrovství světa ve fotbale v roce 2034.

Miliardy dolarů už byly utraceny, obrovské množství zeminy přesunuto a byly vylity tuny betonu, ale The Line od počátku čelí kritice kvůli nákladům i údajnému porušování lidských práv, konkrétně kvůli vysidlování domorodého obyvatelstva a represivním opatřením vůči aktivistům.

Co by se mohlo změnit?

Oficiální místa se snaží mírnit obavy tvrzením, že strategické revize jsou u takto rozsáhlých projektů běžnou praxí. Zároveň ale prosakují informace o dřívějších škrtech. Původní plán počítal s 1,5 milionem obyvatel do roku 2030, avšak podle loňských zpráv se v současnosti očekává, že do tohoto termínu v The Line nebude bydlet ani 300 000 lidí.

Co by se tedy mohlo změnit? Ve hře je několik variant. Poradci mohou navrhnout snížení původně plánované výšky 500 metrů, zkrácení úvodní fáze, nebo dokonce upuštění od ikonického, avšak nákladného zrcadlového pláště. Klíčovým úkolem bude hledat způsoby, jak projekt komercializovat a učinit ho finančně životaschopnějším, aby nebyl jen ohromující ukázkou technologických možností. Kromě The Line stojí před revizí i další stavby pod hlavičkou NEOMu, jako luxusní ostrov Sindalah, který navzdory otevření zůstává prakticky prázdný.

Celá situace je fascinující ukázkou střetu mezi dechberoucí vizí a tvrdou ekonomickou realitou. I Mezinárodní měnový fond nabádá království k uvážlivosti ve výdajích. Jak trefně poznamenal jeden z ekonomů: v době, kdy se Saúdská Arábie změnila z čistého světového věřitele na čistého dlužníka, je to obzvláště důležité. Budoucnost zrcadlového města v poušti je tak nejistější než kdy dříve.