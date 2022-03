Stealth autonomní tryskový dron Loyal Wingman dostal jméno „Ghost Bat“

Společnost Boeing, australská vláda a australské letectvo Royal Australian Air Force (RAAF) nedávno oznámili, že vybrali nové oficiální označení pro stealth tryskový dron s umělou inteligencí, který společně vyvíjejí.

Tento dron byl původně známý jako Royal Australian Air Force (RAAF). Pak si získal proslulost jako projekt Loyal Wingman. Finální verze názvu dronu zní Boeing MQ-28 Ghost Bat.

Ohlášení nového názvu bylo součástí ceremoniálu, který proběhl na letecké základně Amberley Royal Australian Air Force Base v australském Queenslandu. Na první pohled není úplně zřejmé, proč tolik povyku kvůli oficiálnímu názvu pro nový dron. Pro RAAF a celou Austrálii je to velmi významná událost.

Je to totiž poprvé po více než 50 letech, co v Austrálii vyvinuli a pojmenovali nový bojový letoun. Udělení oficiálního názvu rovněž znamená, že dron má za sebou experimentální fázi. Teď ho čeká nasazení ve službách RAAF, a také export do ciziny.

Proč právě Ghost Bat?

Vývoj dronu Ghost Bat je velmi rychlý. Od prvního návrhu designu trvalo jen tři roky než dron vzlétl. Boeing Australia k tomu využil digitální inženýrství a pokročilé postupy výroby. Až nastoupí k letectvu, Ghost Bat bude mít schopnosti srovnatelné s lidmi pilotovanými tryskovými bojovými letouny, aniž by vystavoval ohrožení lidskou posádku.

Uplatní se na misích pro jediný letoun i v operacích více letounů, ať už autonomních anebo s lidmi na palubě. Ghost Bat přitom ještě není úplně hotový. V roce 2022 bude pokračovat jeho vývoj a testování, především pokud jde senzory a technologie související s misemi, aby stroj naplnil požadavky RAAF.

Proč právě „Ghost Bat“? Jde o anglický název pozoruhodného netopýra z tropické, tedy severní Austrálie, který se česky jmenuje megaderma australská (Macroderma gigas). Je to jeden z největších netopýrů vůbec, s křídly o rozpětí téměř půl metru.

Megaderma je velmi nápadná velkýma ušima a výrůstkem na nosu, které ji dodávají poněkud démonické vzezření. Ředitel Airpower Teaming System Australia and International Glen Ferguson zdůvodnil volbu tím, že megaderma, jeden z mála původních australských savců, má sklony pátrat po kořisti a lovit v hejnech, což ji spojuje s tímto dronem.

Boeing