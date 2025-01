Stojíme na křižovatce mezi autoritářským kolapsem a společností superdostatku, tvrdí systémový teoretik

Nafeez Ahmed z londýnské System Shift Lab je vskutku renezanční člověk. Sám sebe charakterizuje jako systémového teoretika, transdisciplinárního akademika, investigativního novináře a strategického konzultanta. Zároveň o sobě tvrdí, že „za posledních zhruba 20 let správně předjímal 20 významných událostí, včetně vojenské intervence v Afghánistánu v roce 2001, bankovního kolapsu v roce 2008, poklesu tempa globálního hospodářského růstu, vzestupu krajně pravicových politických stran v letech 2010–2020, krachu akciového trhu v roce 2018, asijské vlny veder v roce 2022 a rozpadu Konzervativní strany ve Velké Británii“.

Nyní přichází Nafeez Ahmed na stránkách vědeckého časopisu Foresight s analýzou, která varuje před „vykolejením“ na cestě ke světlým zítřkům. Podle Ahmeda stojí lidská civilizace na pokraji dalšího „obřího skoku v evoluci“. Jeho realizaci by však mohly zmařit „centralizované krajně pravicové politické projekty“, jako je nastupující administrativa Donalda Trumpa v USA.

Světlé postmaterialistické zítřky

„Průmyslová civilizace čelí nevyhnutelnému úpadku, protože je nahrazována něčím, co by se mohlo ukázat jako mnohem vyspělejší ‚postmaterialistická‘ civilizace založená na distribuci superhojné čisté energie. Hlavní problém spočívá v tom, že úpadek průmyslové civilizace je tak rychlý, že by to mohlo vykolejit vznik nového a vyššího ,životního cyklu´ lidského druhu,“ říká Nafeez Ahmed, který je členem slavného Římského klubu, členem iniciativy Earth4All a členem Schumacher Institute for Sustainable Systems.



Systémový teoretik a prognostik Nafeez Ahmed

V nové studii vychází Nafeez Ahmed z „obrovského množství“ (ve skutečnosti z pouhé stovky citací) vědecké literatury napříč přírodními a společenskými vědami a na jeho základě vytvořil „novou teorii historických vzestupů a pádů civilizací“. Podle ní se civilizace vyvíjejí ve čtyřfázovém cyklu zahrnujícím růst, stabilitu, úpadek a transformaci. Transformace v sobě zahrnuje jak materiálně-technologické, tak i kulturně-organizační změny. Průmyslová civilizace dnes podle Ahmeda prochází závěrečnou fází svého životního cyklu, tedy úpadkem, a ocitá se na pokraji transformace.

Autor studie zkoumá „širokou škálu empirických údajů“, které podle něj ukazují, že s upadajícím starým průmyslovým řádem vzniká v planetárním měřítku zcela nový materiálně-technologický systém. Nárůst autoritářské politiky, včetně snah o ochranu užívání fosilních paliv, by však mohly spolu s dalšími negativními vlivy vznik nové civilizace ohrozit. Ústředním bodem úpadku průmyslové civilizace je globální pokles energetické návratnosti investic (EROI) u ropy, plynu a uhlí. Tento problém lze podle Ahmeda zmírnit přechodem na čisté zdroje energie, kde EROI exponenciálně roste.

Skvělé nové technologie nesnášejí staré řízení

Klíčové technologické inovace, jako je čistá energie, buněčné zemědělství, elektrická vozidla, umělá inteligence a 3D tisk, by měly už v období od roku 2030 do roku 2060 razantně vylepšit materiální možnosti lidské civilizace. Správná kombinace těchto nových materiálních možností by mohla vytvořit nové formy „síťové superhojnosti“, která chrání zemské ekosystémy.

Technologické inovace by mohly vytvořit podmínky pro úžasnou prosperitu. Problém tkví podle Ahmeda v tom, že jsou ze své podstaty rozptýlené a decentralizované. Proto je nelze řídit starými centralizovanými systémy stávající průmyslové civilizace. Neustále se tak rozšiřuje propast mezi tím, co Ahmed nazývá „průmyslovým operačním systémem“, a vznikajícím novým systémem. To má za následek hluboký politický a kulturní rozvrat, a to v celosvětovém měřítku. Nárůst autoritářství by mohl fatálně narušit nástup nového cyklu civilizace.



Technologické inovace by mohly vytvořit podmínky pro úžasnou prosperitu

„Nabízí se nám úžasný prostor s novými možnostmi. Lidstvo by si mohlo zajistit nepřeberné množství energie, dopravních kapacit, potravin i nových poznatků, aniž by přitom poškozovalo planetu. Mohl by to být další obrovský skok v lidské evoluci. Pokud ale nepřebudujeme způsob, jak tyto vznikající schopnosti zodpovědně řídit ku prospěchu všech, mohlo by to znamenat naši zkázu.

Místo toho, aby se lidstvo dále rozvíjelo, by došlo k regresi, pokud by nenastal rovnou kolaps. Vzestup autoritářských a krajně pravicových vlád po celém světě riziko kolapsu významně zvyšuje. Nastupující administrativa Donalda Trumpa, se svým odhodláním zvýšit spotřebu fosilních paliv a zároveň přiškrtit čistou energii – stejně jako zaměření této administrativy na centralizaci moci na základě etnicko-nacionalistických měřítek – by mohla zabránit úspěšnému přechodu lidstva do další fáze lidské evoluce,“ říká Nafeez Ahmed.

Proč prognostik varuje a nepředkládá prognózu?

Ahmed není první ba ani jediný, kdo maluje před lidstvem možnou apokalypsu. Někteří vizionáři ji považují dokonce za nevyhnutelnou. Nemusíme za nimi cestovat do ciziny, najdeme je i u nás. Někdy je těžké odlišit, zda to ti dotyční myslí vážně, nebo zda se jen kapsují na atraktivitě vizí „konce světa“, s nimiž se obchoduje už od starověku.

Není nic populárnějšího než prohlásit, že svět spěje do záhuby, a navíc vytvořit dojem „spikleneckého spolku“ těch, kteří „vědí a znají“ – a je celkem lhostejno co. Je jedno, jestli se opájejí tím, že jako „vyvolenci“ znají zákony vzestupu a pádu civilizace, nebo se tetelí nad tím, že mají v kapse návody, jak takový kolaps civilizace přežít. Někdy je to spojeno i s požadavkem na „vládu silné ruky“ nebo vládu hluboce osvícených jedinců - vesměs samotných autorů apokalyptických vizí miřících na lukrativní posty.

Nafeez Ahmed tvrdí, že kromě jiného předpokládal eskalaci rusko-ukrajinské krize pět let před ruskou anexí Krymu v roce 2014 a rovněž s pětiletým předstihem předvídal ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022. U tak úspěšného prognostika proto trošku zamrzí, že se ve studii v časopise Foresight omezil na varování před hrozícím nebezpečím.

Laik by očekával, že Ahmed už musí vědět, jak to s lidstvem dopadne, a může nám jednoduše sdělit výsledek. Ostatně avizovaný start cesty ke světlým zítřkům v roce 2030 není zase tak daleko. Jestli se ho Trumpovi a spol. povede sabotovat, by nemělo být s ohledem na délku jeho prezidentského mandátu snad tak těžké předvídat.