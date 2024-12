Streamy pro virtuální planespottery. Kde sledovat letadla, když se vám nechce z tepla

Planespotting standardně obnáší cestu k letištím a hledání ideálního místa na sledování leteckého provozu. U větších letišť jsou místa pro spottery vybudována, u menších se budete muset spokojit s pláckem za plotem. Pro ty nejpohodlnější z nás jsou tu živé přenosy z letišť, díky nimž lze sledovat provoz v mnoha destinacích.

Vybrané kanály lze rozlišit podle toho, zda jde o automatizované streamy, anebo komunitní projekty. U těch se často vyskytuje komentář a také čilá komunikace se sledujícími.

Praha: letiště Václava Havla

Začít musíme jednoznačně pražským letištěm Václava Havla, na kterém lze sledovat hlavní dráhu 06/24. Stream zajišťuje kanál SlowTV, na kterém lze najít i živé záběry z oblíbené mazací tramvaje v Praze a také vlakové streamy.

Stream z letiště je doplněn jak informační grafikou informující o aktuálních odletech a příletech, tak komunikací s řízením letového provozu. Byť provoz na pražském letišti není provoz tak hustý jako v předcovidových dobách, každý den po poledni lze sledovat přílet Airbusu A380 z Dubaje. Let EK139, na který Emirates nasazuje superjumbo od začátku prosince zpravidla přistává mezi polednem a 13. hodinou. Odlet do Dubaje (EK140) má odlet kolem 15. hodiny. Vedle A380 lze v průběhu dne spatřit i několik širokotrupých letounů jako je Boeing 787 Dreamliner společnosti Qatar Airways operující na trase do Dauhá. Stejný typ je nasazován i na večerní lety do Soulu.