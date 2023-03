Středomořská dieta je prospěšná zdraví. Může pomoci lidem s roztroušenou sklerózou

U nemocných s roztroušenou sklerózou, kteří se stravují podle pravidel středomořské diety, je méně pravděpodobné, že se u nich projeví známky kognitivních poruch než u lidí s tímto onemocněním, kteří tuto dietu nedodržují, informuje web New Scientist.

Vědecká zjištění naznačují, že tato strava, která obsahuje čerstvé produkty, mořské plody, ořechy, olivový olej a minimální množství červeného masa a cukru, může pomáhat předcházet příznakům souvisejícím s roztroušenou sklerózou.

Dietou proti roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu), čímž způsobuje rozpad myelinových pochev. Více než polovina lidí s touto nemocí trpí poruchami paměti, pozornosti a rychlosti zpracování myšlenek.

Ilana Katz Sand z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku a její kolegové prováděli výzkum na 563 lidech mladších 65 let s roztroušenou sklerózou. Každý z účastníků vyplnil dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak důsledně dodržuje středomořskou dietu.

Účastníci odpovídali formou bodů na škále od 0 do 14, přičemž vyšší skóre odráželo lepší dodržování diety. Následně se podrobili třem testům, které měly posoudit stav jejich kognitivních funkcí, jako je paměť, logické myšlení, pozornost, vnímání, schopnost učení, myšlení a řeč.

Pozitivní vliv středomořské diety

Po zohlednění věku, pohlaví, rasy, socioekonomického statusu, spánku, pohybu a dalších faktorů souvisejících se zdravím vědci zjistili, že dodržování středomořské diety je spojeno s nižším rizikem kognitivních poruch. Téměř 34 % ze 133 účastníků, kteří v dotazníku dosáhli skóre 0 až 4, mělo nějaké kognitivní poruchy. Naproti tomu u 103 osob, jež měly skóre vyšší než 9, mělo kognitivní poruchy pouze 13 %.

Výsledky, které budou prezentovány na dubnovém zasedání Americké neurologické akademie v Bostonu, tedy celkem jednoznačně naznačují, že středomořská strava má ochranný účinek na kognitivní funkce u lidí s roztroušenou sklerózou, konstatuje Katz Sand.

I když bude k pochopení tohoto mechanismu zapotřebí dalšího výzkumu, Katz Sand se domnívá, že by mohl souviset se střevním mikrobiomem. „Strava má velký vliv na složení bakterií, které žijí ve střevech, a je také významným faktorem určujícím, co tyto bakterie produkují,“ říká. Předchozí studie ukázaly, že molekuly vytvářené střevními bakteriemi snižují zánět, který může zhoršovat příznaky roztroušené sklerózy.

Středomořská dieta je obecně považována za jednu z nejzdravějších, neboť má mnoho pozitivních účinků zejména na srdce a mozek. Jejím základem je vláknina, tedy zelenina, ovoce, ořechy, semena, luštěniny, brambory, celozrnné produkty a extra panenský olivový olej. Součástí jsou dále ryby a plody moře, v omezené míře lze konzumovat drůbež, vejce, sýry a jogurty. Červené maso a sladkosti by se měly jíst jen výjimečně.