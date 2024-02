Studená sprcha pro astrobiologii: Saturnův Titan zřejmě nemůže hostit život

Saturnův velký ledový měsíc Titan odjakživa přitahuje pozornost vědců, kteří pátrají po mimozemském životě. Na první pohled je záhadný a žlutý, což způsobuje hustá atmosféra, plná organických látek. Přesto, že je to nesmírně zmrzlý svět, kde se teploty pohybují kolem mínus 180 °C, si mnozí hýčkali naději, že bychom tam případně mohli nalézt něco živého.

Výzkum, který vedla astrobioložka Catherine Neishová z kanadské University of Western Ontario, je ale pro tyto naděje do značné míry studenou sprchou. Podpovrchový oceán Titanu, kde by případný život teoreticky mohl být, je totiž podle nových zjištění prakticky bez organických látek a tudíž neobyvatelný.

Neishová a spol. v rámci svého výzkumu odhadovali, jaké množství organických látek se reálně může dostat z povrchu Titanu, který je sice celý pokrytý organickými látkami, ale zároveň beznadějně zmrzlý na to, aby tam mohl fungovat život pozemského typu, do podpovrchového oceánu.

Vědci k tomu využili data o dopadu komet a dalších podobných těles na povrch Titanu. Takový dopad totiž dokáže roztát ledový příkrov na povrchu měsíce a vzniklý materiál se smísí s organickými látkami z povrchu. Výsledná směs má větší hustotu a měla by tedy klesnout do podpovrchového oceánu.

Problém je v tom, že podle Neishové a jejího týmu se v takovém případě dostane do podpovrchového oceánu jen velmi malé množství organických látek. Podle jejich odhadů by to bylo asi 7,5 tuny glycinu, jednoduché a základní aminokyseliny ročně. To odpovídá váze jednoho samce slona afrického.

Slon sice není úplně malý, ale oceán na Titanu je, podle toho, co víme, překvapivě obrovský. Zní to až neuvěřitelně, ale je asi 12krát objemnější než pozemský oceán. Taková špetka organických látek v něm zmizí doslova jako kapka v moři.

Zásadní vliv na celou astrobiologii

Pokud budou výsledky výzkumu potvrzeny, zřejmě zásadně ovlivní celou astrobiologii a průzkum vnější části Sluneční soustavy. Znamená to, že zásadně klesají šance na to, že tam objevíme něco jako organismy.

Další ledové měsíce, považované astrobiology za slibné, tedy především Europa, Ganymedes a Enceladus, nemají na povrchu prakticky žádné organické látky. Titan byl v tomto směru nejvíce nadějný.

Neishová se utěšuje tím, že i když na Titanu nejspíš žádné organismy nejsou, i tak tam bude co zkoumat. Velmi zajímavé prý bude sledovat například reakce organických látek ve světě, který je tolik odlišný od toho našeho.

