Student ČVUT postavil nejsilnější přenosný laser v Evropě. Je tak výkonný, že se nesmí zapnout mimo laboratoř

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze mají zajímavý volitelný předmět Jak vyrobit (téměř) cokoli (JVC). Studenti a studentky se v něm učí digitální výrobu, 3D modelování, řezání laserem, práci s mikrokontroléry i dokumentaci. Učí se převádět nápady ve skutečnost – bez ohledu na to, jestli výsledkem bude užitečný produkt, osobní výzva nebo kuriózní technická hříčka. Tady vlastně nejde o tom, k čemu to bude. V této fázi osobního rozvoje je mnohem důležitější otázka jiná – zvládnu to vůbec postavit?
[********************]
[********************]
Kurz se vyučuje od roku 2023 a vede jej dr. Jiří Zemánek, kterého mj. dobře zná komunita kolem pražského Maker Fairu.
V kurzu tak vznikají i projekty, které zvenčí můžou působit zbytečně nebo absurdně – například lyžařská přilba se stěrači a blinkry studentky Elišky Rojíčkové. Video tohoto projektu vyvolalo na sociálních sítích silné reakce – pozitivní i negativní. „Mnoho lidí rozčiluje, když vidí studenty, jak si hrají, ale my víme, že právě tato hra je hluboký výukový proces,“ dodává Zemánek.
Nejvýkonnější přenosný laser v Evropě
Jedním z projektů letošního ročníku je laser s výkonem 125 wattů, který zkonstruoval Michal Varšányi. Aktuálně jde o druhý nejsilnější přenosný laser na světě, nejvýkonnější v Evropě. Jeho spuštění mimo laboratoř je zakázáno, prodej nemožný. Ale přístroj je ukázkou toho, co se studující naučí, když má prostor tvořit bez obvyklých omezení.
Mimochodem ten nejvýkonnější přenosný laser na světě má výkon 250 W a teprve před pár týdny ho postavil americký youtuber @styropyro:
„Chtěl jsem postavit něco, co bude opravdu náročné, a přitom kompaktní. Přenosné lasery jsou mezi bastlíři známou výzvou, ale většinou narážejí na limity výkonu a napájení. Můj cíl byl jednoduchý – zkusit, co všechno zvládnu,“ říká Varšányi.
Praktický význam nepraktického projektu se vlastně ukázal záhy. „Poprvé jsem si vyzkoušel simulaci obvodů, naučil se navrhovat chlazení, zjistil, jak velký vliv má dokumentace. Teď se chystám vyrobit kovové šasi laseru na CNC řezačce, což by bylo bez zkušeností z JVC extrémně náročné,“ uzavírá Varšányi.
Co znamená 125 wattů
Optický výkon 125 wattů. Pojďme téhle hodnotě dát kontext. EU limituje prodej komerčních laserových ukazovátek na výkon do 1mW. Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) dělí lasery na čtyři třídy a do té nejvyšší spadá vše s výkonem nad 0,5 W. Michalův laser má výkon 250krát vyšší. Ve srovnání s běžnou CNC laserovou řezačkou je přibližně třikrát silnější.
Všechny použité součástky se dají běžně koupit.
I pouhý odraz paprsku od stěny by způsobit okamžité oslepnutí. I proto je možné laser provozovat pouze v laboratorních podmínkách, jeho prodej by byl nelegální.
Inspirace z MIT
Laserový projekt zaujal i odborníky na červencové mezinárodní konferenci FAB25 Czechia, jejíž součástí byl i Fab Festival na pražském Výstavišti. Varšányi zde svůj laser (samozřejmě vypnutý) vystavil spolu s dalšími projekty studentů JVC.
Festivalu se zúčastnil také profesor Neil Gershenfeld z MIT, zakladatel konceptu FabLabů a autor původního kurzu How to Make (Almost) Anything, který inspiroval vznik „české verze“ JVC. „Chytří a tvořiví lidé často nedodržují pravidla a těžko zapadají do hierarchických škol nebo firem. My jsme vytvořili prostředí, kde právě takoví lidé mohou růst a vzkvétat,“ řekl Gershenfeld ve své přednášce na konferenci FAB25.
[---]
Michal Varšányi, rozhovor
Jaké parametry má laser a jaké technologie / součástky používáte? Dají se součástky běžně koupit?
Laserová dioda, kterou používám, má optický výkon 125 W. Toto číslo udává, kolik joulů energie laser vyzáří ve formě světla za jednu sekundu. Elektrická spotřeba laseru je přibližně 2,5krát vyšší. Světlo produkované laserem je modré a má vlnovou délku 455nm.
Výběr součástek byl jednou z nejtěžších částí na celém designu. Napájecí zdroj je založen na tranzistoru z nitridu galia, což je materiál, který nabírá na popularitě mezi výrobci elektroniky. Jejich vlastnosti dovolují zmenšit celý obvod, což bylo také jednou z mých priorit.
Celý obvod je doplněn o výkonný mikropočítač, který implementuje bezpečnostní opatření na ochranu celého obvodu. Všechny součástky, které jsem koupil, jsou veřejně dostupné.
Jaké lasery je možné legálně koupit a jak je to s výkonem toho vašeho ve srovnání s jinými z armádního či průmyslového odvětví.
Evropská unie limituje prodej komerčních laserových ukazovátek na výkon do 1mW. To však neznamená, že se člověk nemůže setkat i s lasery vyššího výkonu. Lasery na koncertech dosahují několika desítek wattů. Dalším příkladem je CNC laserová řezačka, se kterou jsme pracovali i právě v rámci kurzu Jak vyrobit (téměř) cokoliv na ČVUT. Ta má výkon až 50W. V průmyslu se běžně používají zařízení s výkonem nad 1 kW, například pro svařování či odstraňování rzi.
Skoro všechny silné lasery používají velké a těžké napájecí zdroje. Hobby komunita proto vytvořila pojem „handheld laser“ který označuje přenosný bateriový laser, který se dá držet v jedné ruce. Právě rekord v této kategorii jsem se snažil překonat.
Jaké otázky se řeší v „laserové komunitě“ a kdo se tím zabývá?
Laser komunita řeší primárně dva problémy, které jdou ruku v ruce: výkon a rozměry. Mnoho lidí vyvíjí vlastní napájecí zdroje, protože komerční řešení jsou často příliš velká. To jim umožňuje použít výkonnější techniku v menších pouzdrech. Mým cílem bylo navrhnout zdroj, který by měl kvality profesionálního výrobku. Proto jsem o pomoc poprosil Ing. Víta Záhlavu, CSc. z ČVUT, aby na můj design dohlédl. Celý obvod byl nejprve simulován, abych mohl optimalizovat součástky a snížit tak celkovou velikost.
Co by se stalo, kdyby se laser zapnul, jaké nebezpečí hrozí?
Po světě existuje mnoho regulačních standardů na lasery, avšak jedna z nejpoužívanějších je klasifikace Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA). Nejvyšší kategorie, kterou laser může dosáhnout je Třída 4, která zahrnuje všechna zařízení nad 0,5W. Můj laser má výkon 250krát vyšší.
Takto silný laser představuje několik bezpečnostních rizik. Pokud by se někdo podíval byť jen na odraz na stěně, vedlo by to k bezprostřednímu oslepnutí. Proto je extrémně důležité dbát na bezpečí operátora a lidí kolem. V okolí laseru je třeba nosit bezpečnostní brýle, klasifikované pro jeho výkon. Své jsem objednával ze zahraničí a před použitím jsem jejich bezpečnost ještě jednou ověřil na spektrofotometru v Mezinárodním laserovém centru v Bratislavě.
Další možné nebezpečí představuje riziko požáru. Při tak intenzivním paprsku organické materiály jako například dřevo vzplanou víceméně okamžitě. V případě, že by se použila čočka na zaostření laseru, nabyl by schopnost řezat různé materiály.
Chystáte se laser zapnout? Kdy a jak?
Ano, laser je v testovacím procesu. Před zapnutím je třeba naprogramovat mikropočítač na desce, který spouští napájecí zdroj a monitoruje parametry napájení. Jelikož použitá dioda je poměrně drahá, je třeba otestovat každou sekci zvlášť před zapojením. K finálnímu zapojení se dostanu ještě o prázdninách.
V ochranných brýlích není paprsek vidět vůbec?
Přesně tak. Jelikož nebezpečí představuje světlo z laseru, je třeba jej odfiltrovat. K tomu se používají speciální ochranné brýle, které zablokují určitou část viditelného spektra. Proto v brýlích paprsek vůbec nevidíte. Když však laser narazí na nějaký objekt, začne jej zahřívat a tím vyprodukuje žluté světlo, které brýle propustí. Je to něco podobného, jako když nahřátý kus kovu začne svítit červeně.
Kdyby se laser zaměřil na Měsíc, viděli bychom odlesk?
Bohužel ne. Typ laserové diody, kterou používám, má specifikovanou rozbíhavost paprsku až 1,5 stupně. To znamená, že až by světlo dorazilo k Měsíci, jeho plocha by byla větší než Měsíc samotný.