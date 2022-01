Subvarianta omikronu BA.2 znepokojuje epidemiology. V Dánsku už tvoří skoro polovinu případů

Koronavirus SARS-CoV-2 v průběhu času mutuje – aktuálně čelíme vlně způsobené variantou B.1.1.529, označované také jako omikron. Ta má ale i další subvariantu BA.2, kterou některá zahraniční média označují slovem „stealth“ (neviditelná, skrytá). Podle odborníků je ještě nakažlivější než již tak značně infekční omikron.

V některých částech světa, jako je například Dánsko či Velká Británie, zaznamenává tato mutace rychle rostoucí trend. Britský Úřad pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) v pátek označil variantu BA.2 za sledovanou a zároveň zdůraznil, že současný počet případů je velmi nízký, informuje Euronews.

Omikron BA.2

„Ve Spojeném království bylo identifikováno 53 vzorků subvarianty BA.2 omikron,“ uvádí se v prohlášení ze 21. ledna. Ředitelka UKHSA pro mimořádné události Meera Chand konstatovala známý fakt, že „V povaze virů je vyvíjet se a mutovat, takže se dá očekávat, že se s pokračující pandemií budou i nadále objevovat nové varianty.“

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má omikron tři hlavní subvarianty: BA.1, BA.2 a BA.3. Doposud převládala verze BA.1, která podle odhadů stojí za významnou většinou všech aktuálních případů onemocnění covid-19.

V některých zemích se však varianta BA.2 začala šířit rychleji a postupně se dostává do popředí. Například v Dánsku již tvoří téměř polovinu všech identifikovaných případů nákazy omikronem. V dalších zemích, jako je Velká Británie, Norsko a Švédsko, také dochází k nárůstu případů, i když zatím ne v takové míře.

Alespoň částečně dobrou zprávou je, že „Počáteční analýza neukazuje žádné rozdíly v hospitalizacích u BA.2 ve srovnání s BA.1.“ Ve čtvrtečním prohlášení to konstatovalo dánské vládní centrum pro výzkum infekčních chorob Statens Serum Institut.

BA.2 pohledem odborníka

V neděli se na sociální síti Twitter vyjádřil epidemiolog Eric Feigl-Ding: „Mám obavy z nové subvarianty BA.2. V grafu můžete vidět, jak prudce narostla (světle zelená) na téměř polovinu všech dánských případů – o hodně tak překonává starou variantu omikron BA1. Buď je její přenos mnohem rychlejší, nebo se ještě lépe vyhýbá imunitě.“

Podíly jednotlivých variant SARS-CoV-2 v Dánsku

Z grafu je evidentní, že podíl omikronu BA.2 se aktuálně každé čtyři dny přibližně zdvojnásobuje. Na dalších grafech pak Feigl-Ding ukazuje rostoucí podíl v Dánsku, Velké Británii, Německu a Nizozemsku. Z dánských dat přitom vyplývá, že tato varianta roste o 90 až 120 % rychleji než původní verze. V tuto chvíli není jasné, zda za to může vyšší nakažlivost, nebo schopnost lépe se vyhýbat imunitě.

„Neexistuje žádný důkaz o tom, že se novější varianty nutně stanou mírnějšími a endemickými jako mávnutím kouzelného proutku. To jsou jenom zbožná přání. V tomhle věřím profesoru Gregorovi – neposlouchejte televizní mudrlanty, kteří jsou placeni za to, aby vám prodali propagandu "znovu všechno otevřít a nechat to být".“ konstatoval Feigl-Ding.