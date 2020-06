Super Hornet amerického námořnictva úspěšně odpálil pokročilou pumu StormBreaker

Letoun F/A-18E/F Super Hornet ve službách U. S. Navy nedávno úspěšně odpálil sofistikovanou pumu GBU-53/B StormBreaker. Tento test přitom představuje zásadní krok k zahájení operačního nasazení této pumy, k němuž by mělo dojít během tohoto roku.

StormBreaker od společnosti Raytheon je momentálně nejvíce pokročilou chytrou pumou Pentagonu. Dokáže vyhledávat a likvidovat nejen statické ale i pohyblivé cíle. Operuje i v noci, a jak naznačuje samotné jméno „StormBreaker“, pro tuhle pumy není překážkou ani špatné počasí.

Jde o přesně naváděnou kluzákovou pumu, která útočí na pohyblivé cíle prakticky za jakýchkoliv podmínek. Kluzákovým letem urazí až kolem 70 kilometrů, přičemž využívá křídla a ocasní plochy, které vysune po svém odpálení. Když StormBreaker vyrazí do útoku, tak ho na cíl navádí laserový paprsek, vysílaný z druhého letounu anebo pozemními jednotkami.

StormBreaker má rovněž k dispozici milimetrový radar, díky němuž „vidí“ skrz mraky, mlhu a kouř. Infračervené senzory zase pumě umožňují rozlišovat pohyblivé cíle od jiných objektů, které cíle jen připomínají.

Tato puma byla vyvinuta z původní pumy Small Diamater Bomb, která je příliš objemná na to, aby se vešla do vnitřních pumovnic letounů F-22 Raptor a F-35 Joint Strike Fighter. U stealth letounů přitom není příliš praktické umísťovat podobnou výzbroj na vnější plochy letounu, protože to výrazně zhoršuje jeh stealth vlastnosti.

Univerzálně využitelná zbraň

Puma má délku 176 cm a hmotnost 93 kg, z čehož zhruba polovinu představuje bojová hlavice StormBreakera. Cena jedné pumy, včetně výzkumu a vývoje, je zhruba 230 tisíc dolarů. Pentagon jich plánuje vyrobit pře 17 tisíc.

Podle dostupných údajů může pumu StormBreaker nést ještě řada dalších amerických bojových letounů, včetně stíhacích letounů, bombardérů, letounů palebné podpory i dronů, což z ní dělá univerzálně využitelnou zbraň.

Jde o stroje F-15E Strike Eagle, F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter, B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress, A-10 Warthog, MQ-9 Reaper nebo AC-130 Spectre Gunship.

Foto: Mztourist, CC BY-SA 4.0