Superpočítač ověřil, jak dobře je vymyšlená planeta Arakis v legendárním románu Duna

Aktuální kinohit Duna je sci-fi. Po rozložení téhle zkratky dostanete fanoušky zamilované do fantastické fikce, ale jsou tu i opravdoví vědci. Jedna taková skupinka na webu climatearchive.org/dune poskládala klimatologický model planety Arakis.

V modelu jsou zapracovaná veškerá známá fakta o planetě (tedy v románu uvedená „fakta“). I když knihu psal Frank Herbert už v první polovině 60. let bez klimatologického modelování, docela dobře se trefil – pokud by obyvatelé měli fyziologii podobnou lidem, opravdu by na Arakis mohli žít.

V některých detailech se Herbert mýlil, ale už to, že k ověření správnosti jeho smyšleného světa potřebujeme superpočítač, je dobré vysvědčení. Vždyť v jiných sci-fi jsou nesmysly viditelné na první pohled…