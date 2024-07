Švédové připravují stavbu větrné farmy se 147 větrníky. Poskytne stejný výkon jako Temelín

Švédská technologická společnost Eolus podala žádost o povolení k výstavbě nové větrné elektrárny na moři s celkovým výkonem 2,2 gigawattu (přibližně stejně, jako naše jaderná elektrárna Temelín). Větrná farma, označovaná jako Skidbladner, bude sestávat ze 147 větrných turbín. Podrobnosti přináší magazín Interesting Engineering.

Pokud švédská vláda projekt schválí, bude elektrárna umístěna přibližně 20 kilometrů severně od ostrova Gotska Sandön v Baltském moři (mapa). Její předpokládaný roční výkon je 11,7 terawatthodin (zhruba o 27 % méně, než JE Temelín), což je dostatek energie pro pokrytí poloviny spotřeby elektrické energie v hlavním městě Stockholm.

Větrné turbíny s výškou až 360 metrů umístěné na plovoucích základech obsadí plochu 1400 kilometrů čtverečních. Půjde tak o jednu z největších větrných farem svého druhu na světě, která bude mít obrovský vliv na energetický trh v regionu. Jestliže bude projekt schválen, bude farma uvedena do provozu v roce 2033.

Plovoucí větrné turbíny

Plovoucí větrné turbíny se liší od tradičních pevných větrných turbín především svým umístěním a konstrukcí. Zatímco tradiční turbíny jsou pevně zakotveny na mořském dně, plovoucí turbíny jsou umístěny na speciálních plovoucích konstrukcích, které se vznášejí na vodní hladině.

Turbíny jsou v tomto případě ukotveny pomocí pevných kotev a řetězů, které je drží na místě, a přitom jim umožňují mírné pohyby podle vln a větru. Tyto konstrukce mohou být díky tomu umístěny mnohem dále od pobřeží. Jednou z výhod tohoto řešení je skutečnost, že vítr bývá na otevřeném moři obvykle silnější a stabilnější, než blíže k pobřeží, díky čemuž turbíny mohou vyrábět více energie.

„Vzhledem k obrovské potřebě navyšování výroby elektřiny ve Švédsku bude po mnoho dalších let nutné postupně rozšiřovat výrobu elektřiny z větrných elektráren na moři. Takto velká větrná elektrárna by proto výrazně přispěla k švédské energetické soustavě,“ říká generální ředitel Eolusu Per Witalisson.

Obrovský švédský potenciál

Firma Eolus byla založena v roce 1990 a v posledních 30 letech se zaměřuje na inovace a vývoj energetických řešení. Jejich hlavní specializací jsou obnovitelné technologie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Mimo jiné plánuje vybudovat ve švédských vodách několik větrných farem.

Projekty Skidbladner a Herkules mají dohromady potenciál dodat Švédsku 4,6 GW instalované kapacity a ročně vyprodukovat přibližně 25 TWh elektřiny. To je množství, které by mohlo zásobovat značnou část švédských domácností a přispět k větší energetické soběstačnosti země​.

Podle nedávné zprávy organizace RenewableUK má Švédsko jednu z největších kapacit pro offshorové větrné elektrárny na světě – celých 68 GW (tj. jako 31 Temelínů). Severská země je díky tomu na dobré cestě stát se lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie.