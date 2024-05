Švédové vymysleli nový zdroj obnovitelné energie. CorPower je 19 metrů vysoká bójka, která skotačí ve vlnách

V roce 2012 byla ve švédském Stockholmu založena firma CorPower Ocean AB, získala finanční podporu z evropského programu EIT InnoEnergy a pracuje na docela zajímavém projektu, vyvíjí unikátní zařízení pro výrobu elektrické energie.

Bójka vyrábějící elektřinu

CorPower WEC je bójka, která k výrobě elektřiny využívá energii oceánských vln. Cílem je poskytnout stabilní a efektivní zdroj bezemisní elektrické energie. Koncept byl inspirován lidským srdcem a je vybaven technologií WaveSpring, která umožňuje zařízení reagovat na intenzitu vln. Díky tomu se v klidných podmínkách pohybuje více než při velkých vlnách.

Útroby bójky

Zařízení funguje tak, že bójka je ukotvena k mořskému dnu a využívá pneumatický systém, který snižuje hmotnost nadlehčuje kmitající těleso, a tím zvyšuje jeho vlastní frekvenci. Kmitání je pomocí kaskádové převodovky (využívá podobný konstrukční princip jako planetová převodovka) transformováno na rotační pohyb, který roztáčí generátor elektrické energie.

Celý vývoj je rozplánován do pěti fází. První a druhá etapa probíhala v letech 2012 až 2014 a zahrnovala především testování modelů v měřítku 1:30 a 1:16. Počáteční testování technologie WaveSpring proběhlo v listopadu 2014 na Ecole Centrale de Nantes ve Francii v nádrži Hydrodynamic and Ocean Engineering Tank.

Během třetí fáze, do které projekt dospěl v roce 2018, už byly testovány bójky v měřítku 1:2. Zkoušky probíhaly na moři na testovacím pracovišti EMEC Scapa Flow. Testovací prototyp měl jmenovitý výkon 25 kW, průměr 4,3 metrů a do výšky měřil 10 metrů.

Praktické testy v Portugalsku

Od října roku 2022 běží čtvrtá etapa, během které je nový zdroj elektrické energie testován u pobřeží Aguçadoura v severním Portugalsku. V roce 2022 položila firma Maersk Supply Service nový 6,2 kilometrů dlouhý podmořský kabel, který zajišťuje komunikaci a přenos energie ze soustavy čtyř bójek zpět na břeh.



V plné velikosti není generátor žádný drobeček...

Zařízení C4 WEC byla nasazena v září 2023, kdy byla spuštěna na vodu v přístavu Viana do Castello a odtažena na místo vzdálené 4 kilometry od pobřeží. K mořskému dnu byla připojena na míru vyrobeným kotevním systémem. Po sedmitýdenním období uvádění do provozu začala v říjnu 2023 dodávat energii do elektrické sítě.

V této první fázi testování byl zaznamenán špičkový výkon až 600 kW, přičemž modernizace v rámci plánovaného servisu na pevnině může tento výkon zvýšit na 850 kW. Bójka C4 WEC o jmenovitém výkonu 300 kW má průměr 9 metrů, do výšky měří 19 metrů a váží přibližně 60 tun.

Testování dopadlo dobře

V únoru tohoto roku firma oznámila ukončení prvního cyklu uvádění do provozu a uvedla, že zařízení C4 se osvědčilo, prokázalo svou schopnost reagovat na měnící se stav moře zvládlo bouřkové vlny o výšce až 18,5 metrů. Dle výrobce je to zásadní milník ve výrobě elektrické energie z vln.

Shromážděné údaje umožnily kalibraci digitálního dvojčete – rozsáhlého numerického modelu používaného k předpovídání chování systému. Naměřené údaje o pohybu a výkonu stroje s technologií WaveSpring prý mírně překonaly předpovědi digitálního dvojčete.

První provozní fáze byla ukončena odpojením a odtažením všech čtyř zařízení C4 zpět na pozemní základnu společnosti CorPower Ocean ve Viana do Castelo, kde bude provedena plánovaná údržba. Bójky nyní procházejí kontrolou, během které budou provedeny jejich úpravy a modernizace na základě poznatků získaných z prvního provozního cyklu.



Co do využití místa má být „bojka“ efektivnější než „větrník“.

Firma má v plánu instalovat přibližně 25 bójek v klastrech, které označuje jako CorPack. Jeden CorPack má přitom být schopen generovat až 10 megawattů elektrické energie, což zhruba odpovídá výkonu jedné větrné turbíny na moři.