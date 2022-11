Světlo na konci energetického tunelu. Solární energie bude do roku 2030 desetkrát levnější než elektřina vyrobená z plynu

Ceny energií v Evropě jsou v současnosti na historickém maximu. Lze sice předpokládat, že tato situace nepotrvá věčně, nicméně je zřejmé, že je nutné ji nějakým způsobem řešit. Nezávislá analytická firma Rystad Energy ve své aktuální zprávě předpovídá, že náklady na výrobu energie pomocí fotovoltaiky klesnou v následujících letech tak nízko, že budou desetkrát levnější než v případě elektráren spalujících plyn.

Evropa se vždy do značné míry spoléhala na plynové elektrárny. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu a následné sankce ze strany evropských zemích však způsobily, že Rusko „na oplátku“ snížilo vývoz plynu, což má přímý dopad na náklady na výrobu elektrické energie prakticky v celém regionu. Situaci rozebírá web Interesting Engineering.

Plyn je prostě drahý

Podle zprávy Rystad Energy činily spotové ceny plynu v nizozemském plynovém uzlu TTF (Title Transfer Facility) v roce 2021 v průměru 46 eur (cca 1120 Kč) za megawatthodinu. Ceny na TTF jsou referenčním bodem pro ceny plynu v západní Evropě a během konfliktu na Ukrajině prudce vzrostly. V době zpracování zprávy činila cena TTF 134 eur (cca 3260 Kč) za MWh, což představuje nárůst o 187 %.

S příchodem zimních měsíců Evropu pravděpodobně čeká obtížné období. Ceny plynu sice nedosáhnou tak vysoké úrovně 330 eur/MWh jako v srpnu, ale vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině nevykazuje žádné známky zmírnění, se vývoz ruského plynu pravděpodobně nezvýší a Evropané budou muset za své energetické potřeby platit víc.

I přes vysoké ceny se výroba elektrické energie z plynu v Evropě letos zvýšila o čtyři procenta. Region se totiž musel vyrovnat s poklesem výroby způsobeným odstavením jaderných elektráren. Vzhledem k tomu, že v létě vyschly některé řeky, utrpěla i výroba energie ve vodních elektrárnách a plyn tyto ztráty kompenzoval.

Čeká se zlepšení, ale ne dostatečné

Po Novém roce se však očekává zlepšení situace, protože jaderné elektrárny ve Francii budou opět v provozu a dodají do sítě 30 GW energie. Kromě toho kapacita obnovitelných zdrojů energie v podobě solárních a větrných elektráren dodá v příštím roce dalších 50 GW energie.

Zpráva uvádí, že během několika příštích let, kdy se evropské země budou snažit instalovat více kapacity obnovitelných zdrojů energie, aby snížily své uhlíkové emise, klesnou průměrné kapitálové náklady na tyto instalace na 1,3 eur za watt.

Analytici očekávají, že se cena plynu do konce desetiletí stabilizuje a může klesnout až na 31 eur za MWh. Dlouhodobé měrné náklady (LCOE) při výrobě z plynu by při této ceně dosáhly přibližně 150 eur za megawatthodinu.

Proč se spolehnout na obnovitelné zdroje?

I když to může znít levně ve srovnání s tím, co dnes platí spotřebitelé v Evropě, stále to bude třikrát více než LCOE solárních zařízení. Aby plyn jako palivo zůstal konkurenceschopný, musely by jeho ceny klesnout na 17 eur za MWh, což zpráva v současném scénáři označuje za „nepředstavitelné“.

Pokud by evropští činitelé místo současných vysokých cen plynu vynakládali peníze na výstavbu kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které by mohly být spuštěny již za několik let, mohlo by již v roce 2025 přibýt až 100 GW nových kapacit. Za další tři roky by tato kapacita dosáhla 333 GW a vyrobila by dostatek energie, aby nahradila tu, kterou v současnosti poskytují plynové elektrárny.

Evropa by si stále mohla ponechat plyn ve svém energetickém mixu, aby uspokojila své potřeby nebo vyřešila problémy s přerušovanou dodávkou energie z obnovitelných zdrojů, zejména v zimních měsících. Nicméně by to region zbavilo současných bolestí způsobených problémy s dodávkami z Ruska.