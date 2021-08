Svoboda, ticho a obří dojezd. Elektrická kola od Harley-Davidson přichází i do Evropy

Harley-Davidson se mění. Už to není ten symbol mužné Ameriky minulých dekád – kožené bundy, dvouválec do V, ohlušující rachot a se vším tím spojený životní styl. Aktuální Harley-Davidson modernizuje, do portfolia přidává elektrické motorky a v listopadu 2020 prostřednictvím dceřiné firmy Serial 1 přibylo také elektrické kolo.

Loni jsme nevěděli, kolik bude stát. Teď se začíná rozbíhat po evropských showroomech a mají mezi ně patřit i ty české (web zatím mlčí). Ceny startují na 3 499 eurech, což je bezmála 90 tisíc korun. Ale který jiný e-bike vám nabídne automatické řazení a přihrádku na rukavice?

Mosh a Rush

Nejlevnější model se jmenuje Serial 1 MOSH/CTY a je určený především do města, ale v rámci reklamní kampaně jej výrobce vzal i do skateparku a na ostré kamenné schody, aby prokázal jeho odolnost. Tento model je jednorychlostní s cílem zjednodušit konstrukci a snížit náklady. V Americe se s ním mohou prohánět až rychlostí 32 km/h, evropská regulace jej seškrtila na 25 km/h.

Až vyšší řady Serial 1 RUSH/CTY a RUSH/CTY SPEED přináší automatické řazení, takže jezdec může úplně zapomenout na páčky přehazovačky. Tahle kola v USA jezdí až 45 km/h a není úplně jasné, jestli se také dostanou do Evropy.



Elektřina a baterie nejsou pro Harley-Davidson až tak nové...

Kola mají motory S Mag, výkon se na zadní kolo přenáší pomocí tichého a bezúdržbového karbonového řemenu Gates. Baterie vyrábí mateřská firma Harley-Davidson, stejné články jsou naskládané i v motocyklu LiveWire. MOSH má 529 Wh, RUSH dokonce 706 Wh, což má stačit na dojezd až na 168 km, resp. 185 km!

Firmu jsme požádali o vyjádření, jak to bude na českém trhu. Odpověď byla rychlá, nicméně neurčitá. Jasno by mělo být v průběhu srpna, informace by se měly objevit na webu www.serial1.com.