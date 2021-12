Švýcaři legalizovali sebevražednou kapsli Sarco vytištěnou na 3D tiskárně

Zatímco ve většině států včetně Česka je asistovaná sebevražda nezákonná, v několika zemích – například v Nizozemsku, Německu, Belgii, Lucembursku, Kanadě a Švýcarsku – je legální. Jedním ze základních požadavků přitom je, aby osoba, která se k takovému kroku rozhodne, trpěla nevyléčitelným onemocněním, jež nelze dále léčit a způsobuje jí utrpení.

Ve Švýcarsku bylo v roce 2020 provedeno téměř 1 300 takových zákroků, přičemž v současné době tuto službu poskytují dvě organizace. Jednou z používaných metod je požití pentobarbitalu sodného, který se běžně používá jako sedativum. Jelikož se jedná o kontrolovanou látku, musí být lék předepsán lékařem a je nutná kontrola psychiatrem. Nizozemská firma Exit International chce tento proces usnadnit.

„Kapsle“ Sarco

Jako řešení nabízí „kapsli“ Sarco – modul vytištěný na 3D tiskárně, který vypadá jako rakev. Lze ho přesouvat na zvolené místo – například do „idylického venkovního prostředí nebo do prostor organizace pro asistovanou sebevraždu“ – kde do něj osoba, jež si přeje zemřít, ulehne. Systém pak jednotlivci položí řadu otázek, po jejichž zodpovězení mu umožní stisknutím tlačítka zahájit proces.

Firma chce k posouzení duševního zdraví osoby, jež se rozhodne pro asistovanou sebevraždu, využívat umělou inteligenci. Dotyčný bude nejprve muset vyplnit online test, kterým prokáže, že jde o jeho svobodnou vůli, a poté získá kód pro přístup do systému Sarco.

Po ulehnutí do „kapsle“ a zodpovězení otázek zaplaví vnitřní prostory modulu dusík a zároveň dojde ke snížení obsahu kyslíku přibližně na jedno procento. Osoba upadne do bezvědomí a do 30 sekund zemře na hypoxii (tj. nedostatek kyslíku). Proces nevyžaduje žádné injekce ani požití regulovaných látek a nedochází při něm k panice ani pocitu dušení, slibuje výrobce.

Legalizace ve Švýcarsku

Firma Exit International ještě musí vyvinout kameru, která bude umístěna uvnitř modulu a bude nahrávat videozáznam informovaného souhlasu osoby se zahájením procesu. Nyní spolupracuje se švýcarskými organizacemi a získala povolení k jeho používání veřejností. Očekává, že do roku 2022 bude modul Sarco používán v běžném provozu.

Doktor Philip Nitschke uvedl, že Exit International plánuje vyvinout způsob, jak celý proces realizovat bez nutnosti přítomnosti lékaře. „Naším cílem je vyvinout screeningový systém postavený na umělé inteligenci, který bude zjišťovat duševní způsobilost osoby,“ řekl s tím, že „Samozřejmě existuje mnoho skepse, zejména ze strany psychiatrů.“

Kritici zařízení Sarco tvrdí, že je v rozporu s lékařskou etikou. Profesor biomedicínské etiky Daniel Sumalsy, jež je odpůrcem asistované sebevraždy, řekl v roce 2017 časopisu Newsweek, že „je to špatná medicína, etika a špatná veřejná politika. Převádí zabíjení na formu léčení a neuznává, že nyní můžeme prostřednictvím paliativní léčby udělat více než kdykoli předtím.“