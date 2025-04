Švýcaři postavili solární elektrárnu v železničních kolejích. Měří 100 metrů, vyrábí 18 kW a zatím ji nikdo neukradl

Z energetického hlediska je tu obrovský potenciál. Pokud by se podobné panely instalovaly na všech 5000 kilometrech švýcarských tratí, bylo by možné vyrobit až 1 TWh elektřiny ročně, což odpovídá asi 2 % celkové švýcarské spotřeby nebo 30 % potřeb veřejné dopravy. Zároveň by se tím předešlo záboru nových pozemků a minimalizoval by se vizuální dopad na krajinu, což jsou faktory, které často komplikují výstavbu klasických solárních elektráren. | Zdroj: Sun-Ways