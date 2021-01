Švýcaři si postavili bizarní gravitační baterii. Má podobu jeřábu a uloží 35 MWh

S rozvojem fotovoltaiky a větrných elektráren se hledají způsoby, jak takto vyrobenou energii rychle uložit, protože zatímco jádro může pohánět parní generátor 24 hodin denně, o slunečním svitu a stálém větru to už neplatí. Tedy alespoň v našich zeměpisných šířkách.

Před dvěma lety jsme napsali o několika bizarních a tehdy jen teoretických gravitačních bateriích. Jak už název napovídá, gravitační baterie používá k ukládání energie gravitační potenciál, a byť to zná exoticky, není to vlastně nic nového.

Gravitační baterií je totiž i přečerpávací elektrárna. V době přebytku elektrické energie ji může spálit vytlačením vodní masy do horní nádrže, kde energii trvale uloží, no a až ji budeme potřebovat, stačí otočit kohoutkem a voda začne stékat potrubím do turbíny v údolí.

Baterie v podobě jeřábu

Pak tu jsou ale i ty bizarní způsoby uložení energie, které doposud existovaly pouze na papíře. Jedním z nich je švýcarský startup Energy Vault, který v průběhu koronakrize postavil první prototyp a letos už začne s ostrými testy a pilotním komerčním provozem.



Gravitační baterie Energy Vault ve Švýcarsku

Gravitační baterie Energy Vault má podobu 110 metrů vysokého jeřábu s šesti rameny. Energii do baterie uložíme jednoduše tak, že vytáhneme na vrchol několik zátěží o hmotnosti 35 tun. Tímto způsobem lze do prototypu uložit okolo 35 MWh energie. No, a když budeme chtít baterii vybít, otočíme páčkou, těžká závaží začnou pomalu klesat k zemi a roztáčet generátor.

Podívejte se, jak se stavěl první prototyp:

Díky šesti ramenům může jeřáb jednotlivé bloky se zátěží stahovat různou rychlostí, a tak i jemně řídit výsledný výkon a jeho stabilitu. Pokud se prototyp osvědčí, Energy Vault by jej mohl jako relativně mobilní těleso instalovat i v dalších lokacích a hlavně vyvinout mnohem robustnější verzi.

Simulace obřího jeřábu Energy Vault: